miercuri

8 octombrie, 2025

Europa & Lumea

Industria auto trage la fund întreaga economie germană – Crește riscul celui de al treilea an de recesiune

De Razvan Diaconu

8 octombrie, 2025

Producția industrială din Germania a înregistrat în august cea mai mare scădere lunară de la începutul anului 2022, ca urmare a dificultăților cu care se confruntă cea mai mare economie a Europei aflată în recesiune de doi ani.

Producția industrială s-a contractat în august cu 4,3%, comparativ cu luna precedentă, determinată de o scădere de 18,5% în sectorul auto, arată datele publicate de biroul federal de statistică Destatis. Cumulat pe primele opt luni ale anului, scăderea producției industrială a fost de aproape 4%. Bloomberg consemnează că scăderea din august este mai rea decât orice prognoză rezultată dintr-un sondaj efectuat printre 22 de economiști.

„Scăderea semnificativă poate fi explicată, cel puțin parțial, prin efectele combinate ale închiderilor anuale ale fabricilor în perioada concediilor și a modificărilor liniilor de producție” în industria auto, a precizat Destatis în comunicat.


Raportul, împreună cu datele publicate la începutul săptămânii care arată o scădere neașteptată a comenzilor noi din industrie pentru a patra lună consecutivă, subliniază slăbiciunea persistentă a economiei germane, în contextul în care este impactată de tarifele SUA, scumpirea energiei și concurența făcută de importurile ieftine din China.

Săptămâna aceasta, BMW AG a anunțat că a redus estimarea pentru rezultatele financiare din acest an, având în vedere reducerea exporturilor către China și a costurilor legate de tarifele SUA, subliniind dificultățile cu care se confruntă industria auto germană, dependentă de exporturi. Deși guvernul federal va publica previziuni de creștere ușor îmbunătățite, eșecurile repetate relevate de datele reale îl pun într-o situație dificilă pe cancelarul Friedrich Merz care a promis redresarea economică după doi ani de recesiune.

El a promis să relanseze creșterea economică și să abordeze problemele de lungă durată, cum ar fi îmbătrânirea forței de muncă și birocrația excesivă, dar analiștii spun că până acum s-au înregistrat puține progrese.

Marți, președintele Bundesbank, Joachim Nagel, a cerut guvernului să „accelereze calea către reformă” și a pledat, de asemenea, în favoarea unui efort mai mare pentru a atrage lucrători străini calificați.


În anunțul său catre va fi făcut în cursul acestei zile, guvernul german este așteptat să își majoreze previziunile economice pentru a arăta o creștere de 0,2% în loc de stagnare, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Pentru 2026, se anticipează o creștere ecojnomică de 1,3%, au spus aceștia.

„Indicatorii actuali sugerează o imagine mixtă pentru restul anului, reflectând nivelul ridicat continuu de incertitudine geopolitică și comercială”, a declarat Ministerul Economiei într-un comunicat. „Indicatorii principali indică în prezent o dezvoltare economică slabă în continuare în trimestrul al treilea al anului 2025.”

Cititi si: Raport / Stimulentul fiscal din Germania maschează slăbiciunile structurale: Costurile ridicate cu energia și munca erodează competitivitatea

***

