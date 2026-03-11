Industria auto germană, în criză drastică: Volkswagen anunță desființarea a 50.000 de locuri de muncă până în 2030 – Și Porsche aununță ”restructurare”

Producătorul auto german Volkswagen se pregătește de restructurări dureroase. Producătorul auto german intenționează să elimine aproximativ 50.000 de locuri de muncă în Germania până în 2030, pe măsură ce profiturile scad, iar compania se confruntă cu creșterea costurilor, tarifelor vamale și scăderea marjelor.

Reducerile de locuri de muncă au fost anunțate odată cu rezultatele financiare ale companiei pe 2025, care au arătat o scădere a profitului net cu 44%, la 6,9 miliarde de euro – cel mai scăzut nivel de la declanșarea scandalului emisiilor la modelele sale diesel.

Într-o scrisoare adresată acționarilor, marți, CEO-ul Oliver Blume a confirmat reducerea planificată a forței de muncă, spunând că cifra se aplică întregului Grup Volkswagen din Germania. Compania anunțase deja planuri de a reduce aproximativ 35.000 de locuri de muncă la principalul brand Volkswagen până la sfârșitul deceniului.

Compania a declarat că scăderea profitului net a fost determinată în principal de pierderile de miliarde de euro la filiala sa de mașini sport Porsche AG, impactul tarifelor de import din SUA și costurile de restructurare a întregului grup.

Veniturile au rămas în mare parte stabile la puțin sub 322 de miliarde de euro, în scădere cu 0,8% față de anul precedent, în timp ce livrările globale de vehicule au scăzut ușor la puțin sub 9 milioane de unități.

Vânzările VW au crescut cu 5% în Europa și cu 10% în America de Sud, dar au scăzut cu 12% în America de Nord și cu 6% în China, unde piața internă a țării asiatice continuă să prospere.

Profitabilitatea a fost afectată în special de o prăbușire bruscă a veniturilor la Porsche, unde profitul operațional a scăzut la doar 90 de milioane de euro, față de peste 5 miliarde de euro cu un an mai devreme.

Directorul financiar Arno Antlitz a avertizat că nivelul actual de profitabilitate nu este sustenabil. „Anul 2025 a fost caracterizat de tensiuni geopolitice, tarife vamale și o presiune concurențială intensă, dar marja operațională de 4,6% ajustată pentru restructurare nu este suficientă pe termen lung”, se arată în declarația sa din comunicatul de presă al companiei.

Volkswagen a declarat că tranziția sa către vehicule electrice afectează, de asemenea, profitul. Modelele complet electrice reprezintă acum 22% din portofoliul de comenzi al companiei, iar vânzările de vehicule electrice au crescut cu 55% anul trecut, dar costurile ridicate de dezvoltare și producție continuă să reducă profitabilitatea.

Referitor la anul 2026, grupul a avertizat că „se așteaptă la provocări în special din partea climatului macroeconomic, a incertitudinilor privind restricțiile în comerțul internațional și a tensiunilor geopolitice”.

Restructurări masive la Porsche AG

Porsche preconizează că profitul său operațional va fi cuprins între 5,5% până la 7,5% în acest an, o îmbunătățire față de 1,1% de anul trecut, când taxele vamale din SUA și pierderile de aproximativ 2,4 miliarde de euro legate de schimbarea strategiei sale privind vehiculele electrice au afectat profiturile. Compania a declarat anterior că se așteaptă la îmbunătățiri în 2026, după minimumul de anul trecut.

Pentru a realiza acest lucru, Porsche va reduce nivelurile de management, precum și ierarhiile și, pe termen lung, va reduce investițiile, a declarat miercuri compania. Producătorul analizează adoptarea unor noi modele poziționate deasupra mașinilor sale sport și a SUV-ulului Cayenne pentru a susține marjele.

Se așteaptă ca Leiters să implice liderii sindicali în discuții privind o nouă rundă de măsuri de reducere a cheltuielilor. Compania a convenit anterior să reducă numărul de angajați cu aproximativ 3.900 de persoane până la sfârșitul deceniului, inclusiv 2.000 de lucrători cu norme parțiale.

Vânzările Porsche în China au scăzut cu 26% anul trecut, după ce concurența locală s-a intensificat. Încetinirea economică a țării a afectat consumatorii din toate categoriile de venit, o criză imobiliară prelungită afectând cheltuielile din categoria de lux. Porsche își reduce în prezent rețeaua de dealeri din țară și lucrează pentru a oferi software auto care să se potrivească mai bine gusturilor locale.

Leiters a declarat că Porsche trebuie să ia „decizii dificile, necesare și vitale pentru a aborda structura noastră de costuri umflată”.

O altă provocare majoră este prezența Porsche în SUA, cea mai mare piață unică a sa. Compania importă toate mașinile pe care le vinde acolo, iar tarifele președintelui american Donald Trump au ridicat costurile Porsche cu aproximativ 700 de milioane de euro în 2025.

Dificultățile companiei au obligat-o să ia măsuri drastice, amânând sau renunțând la producția de vehiculele electrice și adăugând mai multe modele cu motoare cu ardere internă și sisteme de propulsie hibride. De asemenea, producătorul auto a schimbat majoritatea membrilor consiliului său de administrație.

Porsche propune plata unui dividend de 1,00 euro per acțiune ordinară și 1,01 euro per acțiune preferențială, mai puțin de jumătate din ceea ce a plătit anul trecut.

