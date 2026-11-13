Industria auto din România pierde teren: producția a scăzut cu 12,3% în zece luni – Dacia concentrează peste trei sferturi din declin

Declinul industriei auto din România s-a adâncit în octombrie din nou, când volumele produse au consemnat o scădere de peste 20% față de anul precedent, în vreme ce totalul primelor zece luni s-a situat cu 12,3% sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

În primele zece luni din 2026, uzinele Dacia de la Mioveni și Ford Otosan de la Craiova au produs împreună 398.061 de autoturisme, în scădere cu 12,3% față de perioada similară din 2025, când producția națională ajunsese la 453.955 de unități, potrivit datelor comunicate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

Ford Otosan a depășit Dacia în octombrie

În octombrie 2026, producția de autoturisme din România s-a ridicat la 42.346 de unități. Uzina Ford Otosan de la Craiova a fabricat 21.973 de autoturisme, în timp ce uzina Dacia de la Mioveni a produs 20.373 de unități.

Octombrie este a treia lună din acest an când producția Ford a depășit-o pe cea a Dacia.

La nivelul primelor zece luni, Dacia își păstrează însă poziția de lider, cu 202.931 de autoturisme produse, în timp ce Ford Otosan a raportat 195.130 de unități.

Producția lunară: iulie, cea mai bună lună, august – scădere puternică, pe fondul închiderii uzinelor

Evoluția lunară din 2026 evidențiază fluctuații importante ale activității celor doi constructori.

În ianuarie au fost fabricate 36.875 de autoturisme, în februarie 43.369, iar în martie producția a urcat la 48.175 de unități. Aprilie a adus o reducere semnificativă, până la 31.450 de autoturisme, urmată de o revenire în mai și iunie, când au fost produse 43.677, respectiv 44.536 de unități.

Iulie a fost cea mai bună lună a anului de până acum, cu 49.171 de autoturisme fabricate în România.

Notă: Datele privind producția lunară și cumulată sunt preluate din comunicările ACAROM. Totalurile cumulative sunt cele raportate de asociație pentru fiecare perioadă de referință.

În august, însă, producția a coborât abrupt la numai 12.607 unități, pe fondul închiderii uzinelor, ca urmare a crizei energetice, dar și reducerea temporară ale liniilor de fabricație, precum și particularitățile programului industrial din perioada concediilor de vară. Scăderea a fost urmată de o revenire puternică în septembrie, când au fost produse 45.776 de autoturisme. În octombrie, volumul a fost de 42.346 de unități.

Dacia generează trei sferturi din scăderea industriei auto din primele zece luni

Producția Dacia de la Mioveni a înregistrat o contracție semnificativ mai accentuată decât cea a uzinei Ford Otosan de la Craiova în primele zece luni din 2026, reiese din datele ACAROM.

Mai exact, Dacia a produs 202.931 de autoturisme în intervalul ianuarie-octombrie 2026, față de 245.765 de unități în aceeași perioadă din 2025. Scăderea este de 42.834 de autoturisme, respectiv 17,43%.

În cazul Ford Otosan, producția a ajuns la 195.130 de autoturisme, comparativ cu 208.190 de unități în primele zece luni din 2025. Constructorul de la Craiova a înregistrat astfel o reducere de 13.060 de unități, echivalentă cu 6,27%, un declin de aproape trei ori mai redus decât cel al Dacia.

Producția celor doi constructori s-a ridicat la 398.061 de autoturisme în primele zece luni din 2026, în scădere cu 12,3% față de cele 453.955 de unități fabricate în perioada similară din 2025. Din totalul reducerii de 55.894 de autoturisme, aproximativ 76,6% este generat de scăderea producției Dacia, în timp ce contribuția Ford Otosan este de 23,4%.

Industria auto reprezintă aproximativ 13-14% din Produsul Intern Brut, potrivit estimărilor ACAROM, generează peste 30% din exporturile naționale și asigură aproximativ 230.000 de locuri de muncă directe.

Cu o cifră de afaceri anuală de peste 30 de miliarde de euro, sectorul automotive reprezintă unul dintre principalii piloni ai economiei românești.

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