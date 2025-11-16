Industria a revenit pe creștere în septembrie, dar anul 2025 va reprezenta al treilea an de contracție

Producția industrială a crescut în septembrie cu 1,1%, comparativ cu august, și cu 0,2% față de septembrie 2024. Creșterea din septembrie întrerupe o serie de patru luni consecutive de contracție lunară.

Conform analiștilor BCR, se prognozează pentru acest an o scădere de 0,4% pentru producția industrială pentru al treilea an consecutiv de contracție. Investițiile semnificative pentru întărirea securității UE, împreună cu cheltuielile aprobate din Germania pentru infrastructură și apărare, vor stimula activitatea industrială din UE. Penru anul viitor BCR anticipează că industria românească își va relua ritmul de creștere.

În septembrie industria prelucrătoare a crescut cu 2,1% (lună/lună) și cu 0,5% (an/an). În industria extractivă, activitatea s-a redus cu 2% (l/l) și cu 1,1% (an/an). Producția de energie a scăzut cu 3,2% (l/l) și a stagnat în termeni anuali.

În trimestrul al treilea din 2025, producția industrială a scăzut cu 1,9% față de T2/2025 și s-a majorat cu 0,5% față de T3/2024. Cea mai mare scădere trimestrială a avut industria prelucrătoare (-2,4%) iar în termeni anuali a fost de -0,6%. În minerit, activitatea s-a redus cu -2,2% față de T2/2025 și cu -0,9% față de T3/2024, iar producția de energie a scăzut cu 0,2% față de trimestrul anterior și cu 0,1% comparativ cu T3/2024.

Comenzile noi pentru industria prelucrătoare au scăzut în august cu 4,9% față de anul precedent în termeni nominali, după ce au înregistrat un impuls de creștere în ultimele 3 luni. Evoluția din august este probabil legată de creșterile de taxe, consideră analiștii BCR.

Indicele PMI BCR România pentru industria prelucrătoare a scăzut în octombrie la 47,6 de la 49,8 în luna precedentă. Aceasta arată o accelerare a tendinței de contracție, întrerupând o serie de două luni de îmbunătățire a valorii indicelui. Toate componentele, cu excepția timpilor de livrare ai furnizorilor, au avut contribuții în direcția negativă în această lună, cea mai puternică influență negativă provenind din partea comenzilor noi și a producției industriale.

Cel mai îngrijorător aspect provine din volumul comenzilor noi, care au scăzut brusc după ce în septembrie au depășit bariera de 50 pentru prima dată în 15 luni. Pe baza răspunsurilor companiilor chestionate, creșterea prețurilor și bugetele reduse ale clienților au stat la baza acestei evoluții negative. Noile comenzi pentru export au urmat un model similar, arătând că cererea externă a fost, de asemenea, o problemă. În această lună, s-a înregistrat o temperare a ritmului de creștere atât a prețurilor de intrare, cât și a celor de ieșire, ceea ce ar putea fi un semn pozitiv pentru viitoarele comenzi noi.

Încrederea în industria prelucrătoare a scăzut la -2,8 în octombrie, de la -1,8 în septembrie, impulsionată de creșterea stocurilor și de o scădere bruscă a așteptărilor, acestea din urmă atingând cel mai scăzut nivel din decembrie 2020. Aceste două componente au compensat nivelurile mai ridicate ale portofoliului de comenzi.

Indicatorii de încredere externă au fost pe un trend ascendent în octombrie. Componenta de producție a Indicelui Ifo privind climatul de afaceri pentru Germania s-a îmbunătățit în octombrie. În special așteptările s-au îmbunătățit în această lună. Cu toate acestea, companiile au fost mai puțin mulțumite de activitatea curentă. Tendința de scădere a comenzilor noi s-a oprit. Utilizarea capacității a crescut cu un punct procentual, ajungând la 78,2%, dar rămâne mult sub media pe termen lung de 83,3%. Indicele PMI al industriei prelucrătoare HCOB Germania a atins cel mai înalt nivel al ultimelor 2 luni în octombrie, la 49,6, față de 49,5 anterior.

***