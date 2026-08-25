Industria a pâlpâit în iunie, dar la nivelul S1 rămâne pe tendința descrescătoare – Situația pe ramuri

În primele șase luni ale anului, comenzile noi din industria prelucrătoare pe total (piață externă și internă) au scăzut în termeni nominali cu 3%, raportat la perioada similară din 2025.

Cele mai mari scăderi din S1/2026 ale comenzilor noi s-au înregistrat în industria bunurilor de uz curent (-9,5%) și cea a bunurilor de capital (-3,1%).

În categoria bunurilor de uz curent sunt încadrate produsele de unică folosință sau o durată foarte scurtă de utilizare, ca de exemplu alimente și îmbrăcăminte, încălțăminte.

Scăderea comenzilor noi pentru producția de bunuri de uz curent în prima jumătate a anului se explică în cea mai mare parte prin reducerea consumului, românii abținându-se de la cheltuielile care nu sunt considerate esențiale.

De exemplu, reducerea comenzilor pentru fabricile de confecții textile au ajuns în primele șase luni la -15,4%, față de aceeași perioadă a anului trecut. Un alt factor al reducerii comenzilor o reprezintă și concurența acerbă făcută de importurile din țările asiatice.

Bunurile de capital, sunt acele produse cu ajutorul cărora pot fi fabricate alte bunuri. Reducerea acestor comenzi cu 3,1% este cauzată de incertitudinile privind evoluția viitoare a afacerilor.

Însă foarte îngrijorătoare pentru industria autohtonă o reprezintă reducerea comenzilor noi din industria auto, una dintre principalele ramuri industriale care mai funcționa în România. Astfel, în primul semestru din acest an, fabricile producătoare de autovehicule au avut cu 5% mai puține comenzi ca în perioada similară a anului trecut. Din primul semestru, doar într-o singură lună, în ianuarie, s-a consemnat o creștere anuală, în celelalte cinci luni fiind doar scăderi.

Și în industrial bunurilor intermediare, cele care suferă prelucrări parțiale, cum ar fi așa-numita producție în sistem lohn, s-au înregistrat scăderi ale comenzilor de aproape -2%.

Singura ramură care a cunoscut o creștere a comenzilor a fost industria bunurilor de folosință îndelungată, de +1,3%. De regulă această ramură crește atunci când accelerează activitatea din construcții din această categorie făcând parte electrocasnicele, mobila, etc.

Totuși, luna iunie a marcat o îmbunătățire, comenzile crescând față de luna mai 2026 cu 5%, iar în termeni anuali păstrându-se la aceeași valoare.

În iunie 2026, comparativ cu mai 2026, comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut, în termeni nominali, în industria bunurilor de capital (+8,3%), industria bunurilor de uz curent (+6,3%) şi în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+2,8%), în timp ce industria bunurilor intermediare a raportat o scădere de 0,9%.

Faţă de iunie 2025, comenzile noi din industria prelucrătoare, în termeni nominali, în luna iunie 2026, pe ansamblu, au rămas la acelaşi nivel. Creşteri au fost înregistrate în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+9,5%) şi industria bunurilor de capital (+0,8%), iar scăderi în industria bunurilor de uz curent (-10,2%) şi industria bunurilor intermediare (-0,3%).

Industria extractivă a tras în sus cifra de afaceri în S1/2027

Și la nivelul cifrei de afaceri din industrie la șase luni evoluția este asemănătoare cu cea a comenzilor noi. Astfel, în primul semestru din 2026, comparativ cu S1/2025, s-a înregistrat o scădere, în termeni nominali, de 0,5%.

Însă în iunie afacerile din industrie pe total (piață internă și externă) au crescut, în termeni nominali, în luna iunie 2026, cu 6,1% față de luna precedentă și cu 4,4% raportat la iunie 2025, conform datelor publicate marți de INS.

În perioada 1.I-30.VI.2026, comparativ cu perioada 1.I-30.VI.2025, cifra de afaceri din industrie a scăzut, în termeni nominali, pe ansamblu, cu 0,5%, ca urmare a scăderii înregistrate în industria prelucrătoare (-0,9%), în timp ce industria extractivă a crescut cu 10,2%.

Creșterea cifrei de afaceri din S1/2026 a fost impulsionată de industria extractivă cu 10,2%. Majorarea afacerilor a fost și mai mare în luna iunie, comparativ cu luna precedentă în industria extractivă (+29,5%) ca urmare a scumpirii petrolului și gazelor naturale. Creștere s-a înregistrat și în industria prelucrătoare (+5,1%).

În iunie 2026, comparativ cu iunie 2025, cifra de afaceri din industrie s-a majorat, în termeni nominali, pe ansamblu, cu 4,4%, datorită creşterilor înregistrate în industria extractivă (+49,7%) şi în industria prelucrătoare (+2,8%).

Pe marile grupe industriale, creşteri au înregistrat industria energetică (+28,4%), industria bunurilor intermediare (+8,8%) şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+2,2%). Pe de altă parte, au raportat scăderi industria bunurilor de capital (-0,8%) şi industria bunurilor de uz curent (-0,5%).

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