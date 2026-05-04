Președintele Dan: Indiferent ce se întâmplă cu moțiunea de cenzură, România va păstra traiectoria occidentală. Sunt excluse variantele cu un premier de la AUR sau un guvern de uniune națională

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat la summitul de la Erevan al Comunității Politice Europene (CPE), a dat asigurări că, indiferent de rezultatul votului de la moţiunea de cenzură, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, iar statul va continua să funcţioneze.

De asemenea, el a spus că nu va numi un premier propus de formațiunea AUR și nici nu este de acord cu un guvern de uniune națională.

„Ştiu exact ce întâmplă în România. Am urmărit pe tot parcursul zilelor de ieri şi de azi, o să avem mâine moţiune. Vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, într-un sens sau celălalt, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcţioneze şi există acord pe obiectivele fundamentale imediate, care sunt SAFE şi PNRR”, a declarat, luni, șeful statului, citat de Agerpres.

Reamintim că Parlamentul urmează să voteze, marţi, moțiunea împotriva premieruluin, intitulată „STOP Planului Bolojan”, iniţiată de 254 parlamentari din PSD, AUR şi PACE, în condițiile în care sunt necesare 233 de voturi pentru actualul Guvern să pice.

Varianta numirii unui premier AUR, exclusă, repetă președintele Dan

Preşedintele a declarat că este exclus scenariul acceptării unui premier de la AUR, partid pentru care s-a ferit, încă din campanie, să folosească cuvântul extremist.

„Acest scenariu este exclus, el e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică”, a spus șeful statului.

Întrebat, în Armenia, despre afirmaţiile liderului AUR George Simion, șeful statului a explicat: „Eu m-am ferit să folosesc cuvântul extremist, încă din campania electorală. Am vorbit de direcţia occidentală-antioccidentală, am vorbit de forţe politice care promovează colaborarea, forţe politice care promovează ura, dezbinarea în societate. Astea sunt mai multe delimitări pe care le-am făcut. Cuvântul extremist m-am ferit să-l folosesc. (…) Cred în continuare că există o diferenţă între forţe pro-occidentale şi forţe antioccidentale în România, între care şi AUR”.

Este exclusă și o formulă de uniune națională

Nicuşor Dan exclude și un guvern de uniune naţională, el afirmând că toate variantele pe care le are în cap, fie că sunt majoritare, fie minoritare, în ceea ce priveşte componenţa guvernului, se bazează pe o susţinere majoritară de partide pro-occidentale.

„În momentul acesta exclud, da. Toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, în ceea ce priveşte componenţa guvernului, se bazează pe o susţinere majoritară de partide pro-occidentale”, a declarat şeful statului.

De principiu, a adăugat el, soluţia trebuie să fie stabilă, mai mult decât rapidă şi trebuie să existe nişte premise care să garanteze că va dura cât mai mult.

”Cum am spus, sunt scenarii. Deocamdată această moţiune se va discuta şi vota mâine. În funcţie de asta, vom fi într-o situaţie sau alta”, a spus preşedintele.

”De principiu, soluţia trebuie să fie stabilă mai mult decât rapidă”, a mai spus el, adăugând: ”Trebuie să existe nişte premise care să garanteze că va dura cât mai mult, mai mult decât rapiditatea. O reacţie scurtă dacă îmi permiteţi”.

Despre creşterea cursului euro-leu: Invit la calm, este o reacţie firească a pieţei. După ce chestiunile se aşează, cursul revine

„Invit la calm. Este o reacţie firească a pieţei, în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut, după ce chestiunile se aşează, cursul revine”, a spus şeful statului.

„Ce pot să transmit şi românilor şi, să spunem, pieţei financiare este că România îşi păstrează angajamentele pe deficit şi îşi păstrează angajamentele pe obiectivele imediate corelate cu financiarul SAFE şi PNRR şi direcţia pro-occidentală”, a explicat preşedintele.

Reamintim că un euro a urcat luni la 5,2 lei.

