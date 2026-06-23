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Indicele PMI: Contracția economiei din zona euro se atenuează în iunie, însă cererea de servicii își continuă scăderea

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De Razvan Diaconu

23 iunie, 2026

Activitatea din sectorul privat din zona euro s-a contractat în iunie pentru a treia lună consecutivă, deși cu o viteză redusă, deoarece redresarea firavă din sectoarele de turism și agrement nu a fost îndeajuns ca să compenseze continuarea scăderii noilor afaceri, se arată în raportul publicat marți de S&P Global, conform Reuters.

Prima estimare a indicelui PMI Compozit pentru zona euro al S&P Global a urcat la 49,5 de la 48,5 în mai, un maxim al ultimelor trei luni și aproape de pragul de 50 care desparte contracția de expansiune.

„Acest lucru marchează în continuare o activitate economică într-o revenire lentă pentru zona euro, iar reducerea presiunilor inflaționiste indicată de sondaj este încurajatoare”, a declarat Bert Colijn de la ING.


„După ce a semnalat deja contracția din aprilie și mai, indicele PMI pentru iunie completează un trimestru de scădere pentru economia din zona euro,” a spus analistul de la ING.

Un sondaj Reuters publicat la începutul lunii iunie anticipa o expansiune de 0,1% a economiei zonei euro în trimestrul al doilea. Comenzile noi au scăzut pentru a patra lună consecutiv în iunie, dar într-un ritm mai lent. O redresare marginală a comenzilor noi din sectorul industriei prelucrătoare nu a fost suficientă însă pentru a compensa scăderea continuă a cererii de servicii.

Majoritatea răspunsurilor la sondaj au fost colectate înainte de semnarea memorandumului de încetare a focului dintre SUA și Iran, pe 17 iunie.

Indicele PMI pentru servicii din zona euro a crescut la 48,9 de la 47,7 în mai – un maxim al ultimelor trei luni – dar a rămas tot în teritoriul negativ.


Activitatea sectorului privat din Germania s-a contractat în iunie în cel mai rapid ritm din ultimele 18 luni, pe măsură ce declinul sectorului serviciilor s-a adâncit, dar în Franța scăderea a încetinit, pe măsură ce scăderile de producție din industria prelucrătoare și din servicii au încetinit. Restul zonei euro, în ansamblu, a înregistrat o creștere modestă a producției industriale.

În Marea Britanie, în afara Uniunii Europene, sectorul serviciilor s-a contractat luna aceasta în cel mai rapid ritm din ultimii trei ani și jumătate.

Ocuparea forței de muncă a scăzut ușor în zona euro luna aceasta. Personalul din servicii a crescut ușor, dar numărul de angajați din industria prelucrătoare a continuat să se reducă.

În ceea ce privește prețurile, costurile de producție au crescut în cel mai lent ritm de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, în februarie, diminuându-se atât în ​​industria prelucrătoare, cât și în servicii. Inflația prețurilor materiilor prime a încetinit, de asemenea, dar mai puțin decât costurile de producție.

„Având în vedere presiunile inflaționiste care dau semne de diminuare, BCE ar putea avea acum mai mult spațiu pentru a se concentra din nou asupra economiei în contracție”, a declarat Pierre Roke de la Validus Risk Management.


Banca Centrală Europeană a majorat ratele dobânzilor pe 11 iunie, deoarece o creștere a costurilor energiei legate de război a împins inflația generală peste 3%, cu mult peste ținta de 2% a BCE.

Indicele PMI Manufacturing din zona euro a scăzut la 51,3 în iunie, de la 51,6 – un minim al ultimelor patru luni. Producția industrială a continuat să crească, susținută de acumularea de stocuri, deoarece clienții au căutat să anticipeze potențialele creșteri viitoare de prețuri și întreruperi ale aprovizionării.

Încrederea în mediul de afaceri s-a îmbunătățit marginal pentru a doua lună consecutiv, după ce a atins un minim al ultimelor 31 de luni în aprilie, dar sentimentul a rămas scăzut în general.

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