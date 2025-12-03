Indicele PMI: Al treilea an de contracție a industriei românești – În noiembrie producția industrială și comenzile noi și-au reluat scăderea

Indicele PMI pentru industria prelucrătoare compilat de BCR România a scăzut la 47,2 în noiembrie de la 47,6 în octombrie, semnalând că tendința de contracție începută luna trecută a continuat să se manifeste. Indicele a coborât și mai mult sub pragul neutru de 50, indicând o contracție accelerată a producției industriale. Ultima dată când PMI a fost peste 50 (expansiune) a fost în mai 2024.

Tendința de scădere a fost determinată în principal de volumul producției și de comenzile noi, în timp ce alte componente au avut influențe direcționale în general neutre sau ușor pozitive. Ritmul de creștere atât al costurilor de producție, cât și al celor la poarta fabricii a continuat să încetinească, reflectând o oarecare atenuare a presiunilor asupra costurilor.

Per total, cererea rămâne slabă pentru sectorul industrial din România, iar orice potențială redresare poate veni de la cererea de pe piețele externe. Însă perspectivele la export par, de asemenea, dificile: indicele PMI pentru sectorul industrial al Germaniei HCOB Flash a scăzut la un minim al ultimelor șase luni de 48,4 în noiembrie, sugerând că cererea externă va rămâne pe termen scurt o frână pentru producătorii români, arată economiștii BCR.

Conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), producția industrială a crescut în septembrie cu 0,2% față de septembrie 2024. În plus, analizând dinamica lunară, s-a înregistrat prima evoluție pozitivă după patru luni consecutive de scădere. În trimestrul al treilea, producția industrială a scăzut cu 1,9% față de trimestrul precedent, dar a rămas ușor mai mare față de anul precedent, în creștere cu 0,5%. Între timp, comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut semnificativ în septembrie, cu 9,3% față de anul precedent, ceea ce poate semnala pobilia redresare și ar putea susține creșterea economică în ultimul trimestru al anului.

Însă pe baza datelor PMI, perspectivele nu arată bine. Cu toate acestea, industria a avut probabil o contribuție neutră sau, în cel mai bun caz, marginală la creșterea PIB-ului în T3/2025. Privind tendința mai generală, media mobilă pe 12 luni arată o scădere în septembrie a producției industriale cu 0,9% față de anul precedent, o ușoară îmbunătățire față de luna precedentă.

Dacă tendințele actuale persistă, anul 2025 va marca a treia scădere anuală consecutivă a producției industriale. Privind în perspectivă, se așteaptă ca investițiile substanțiale în producția de armament ale UE și stimulentul fiscal al Germaniei pentru cheltuielile de infrastructură și apărare să relanseze producția industrială europeană. Cererea externă rămâne esențială pentru producătorii autohtoni, iar așteptările indică o potențială revenire a producției industriale anul viitor.

PMI pentru producția industrială

Ritmul de scădere al Indicelui de Producție Industrială s-a accelerat și mai mult în noiembrie, determinat în principal de cererea scăzută pe fondul constrângerilor bugetare ale clienților. În mod alarmant, unele firme au raportat opriri complete ale producției. Atât comenzile noi totale, cât și comenzile noi la export au scăzut în ritmuri mai rapide decât în ​​luna precedentă, presiunile asupra costurilor fiind citate ca principalul factor din spatele acestei slăbiciuni. Noiembrie a înregistrat cea mai accentuată contracție a comenzilor noi totale de la începutul anului. Provocările persistente din relațiile comerciale internaționale au menținut comenzile la export pe o traiectorie descendentă. Deși Indicele de Producție Viitoare a rămas în teritoriu pozitiv, acesta a scăzut la un nou minim din sondaj, reflectând îngrijorările crescânde ale participanților la panel că s-ar putea deteriora în continuare condițiile economice.

Ritmul de creștere atât al prețurilor de intrare, cât și al celor de ieșire a încetinit în noiembrie. Creșterea prețurilor la energie, efectele persistente ale creșterii impozitelor indirecte și creșterea costurilor în general au fost, se pare, în spatele creșterii prețurilor de intrare. Unele dintre aceste creșteri de costuri au fost transferate către clienți, deși într-un ritm limitat.

