Indicele Nasdaq 100 scade brusc cu 3% – Intel se prăbușește cu 30% – Incertitudini privind rezultatele companiilor tehnologice implicate în inteligența artificială

Un val puternic de vânzări a afectat vineri acțiunile din sectorul tehnologic și criptomonedele, diminuând apetitul investitorilor pentru activele mai riscante de pe Wall Street, scrie Bloomberg.

O nouă serie de rezultate financiare dezamăgitoare în sectorul tehnologic a accentuat declinul cotațiilor, investitorii punând la îndoială rentabilitatea investițiilor în inteligența artificială (IA). Indicele Nasdaq 100 a scăzut cu aproximativ 3%.

Acțiunile Intel Corp s-au prăbușit cu 30%, după ce rezultatele companiei s-au situat sub așteptări. Amazon.com Inc a înregistrat o scădere de 2%, pe fondul unor cheltuieli de capital mai mari. Indicele S&P 500 a fost pe cale să înregistreze cea mai slabă zi după luna iunie, coborând sub pragul critic al mediei mobile pe 100 de zile.

Bitcoin a scăzut până în jurul valorii de 77.000 de dolari, după ce platforma Binance a raportat un atac cibernetic de proporții, redeschizând discuțiile privind securitatea activelor clienților. Prețul petrolului a crescut, pe fondul temerilor că SUA ar putea relua atacurile împotriva Iranului. Costurile mai ridicate ale energiei au redus cererea pentru titlurile de trezorerie americane, însă piața se îndrepta spre cea mai bună lună din februarie 2025 încoace.

Activitățile de bază ale giganților tehnologici americani – segmentele de publicitate, bunuri de larg consum și retail, care susțin investiții totale de 750 de miliarde de dolari în IA în acest an – încep să dea semne de încetinire. În unele cazuri, acestea sunt „canibalizate” chiar de tehnologia pe care companiile respective și-au pariat viitorul.

Acest lucru a intensificat analiza critică atât asupra durabilității cererii pentru inteligența artificială, cât și asupra faptului dacă sumele uriașe investite în această tehnologie vor genera randamente suficiente. În luna octombrie, indicele Nasdaq 100 a pierdut peste 1,2 trilioane de dolari din capitalizarea de piață.

Potrivit lui Matt Maley de la Miller Tabak, slăbiciunea tot mai pronunțată în activitățile de bază ale giganților tehnologici sugerează că profitul substanțial – despre care toată lumea a susținut că va apărea în cele din urmă – se lasă tot mai mult așteptat.

„Se ridică întrebarea dacă profiturile vor fi într-adevăr atât de mari pe cât s-a promis”, a adăugat el.

Maley a mai subliniat că cea mai mare problemă cu care se vor confrunta investitorii în săptămânile următoare este faptul că „rotația” care a susținut piața bursieră din SUA ar putea dispărea cu ușurință.

„Dacă principalii indici bursieri încep să scadă într-un mod mai pronunțat, este foarte probabil ca investitorii să înceteze să-și reorienteze capitalul către alte sectoare și să înceapă, în schimb, să-l transforme în numerar”, a spus el.

„Acest lucru este cu atât mai plauzibil cu cât se vorbește despre o bulă speculativă de mai bine de un an.”

Deși cererea pentru inteligența artificială rămâne solidă, există un risc tot mai mare de „indigestie” a cheltuielilor de capital la jumătatea ciclului economic, potrivit Ulrika Hoffmann-Burchardi de la UBS.

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