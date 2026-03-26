Indicele Ifo: încetinire bruscă a economiei Germaniei, pe fondul scumpirilor la petrol și gaze

Creșterea abruptă a prețurilor la energie și incertitudinile au făcut să dispară optimismul mediului de afaceri. Evoluțiile de până acum din Orientul Mijlociu ar trebui, însă, doar să întârzie, nu să compromită redresarea Germaniei, dar riscurile sunt din nou în mod evident către o tendință negativă.

Cel mai important indicator care anticipează evoluția economiei Germaniei – Ifo a scăzut la 86,4 în martie, de la 88,4 în februarie.

Mult așteptata redresare ciclică a Germaniei a suferit o lovitură în martie, războiul din Orientul Mijlociu risipind optimismul din piețe. Aceasta arată indicele Ifo, publicat recent. După ce a atins cea mai mare valoare vara trecută, cel mai important indicator de prognoză a economiei germane s-a contractat brusc în martie la 86,4 de la 88,4 în februarie. În timp ce componenta de evaluare a activității din prezent a rămas constantă, nivelul așteptărilor viitoare a suferit cea mai mare cădere de la declanșarea conflictului din Ucraina, scăzând la 86, de la 90,2 în februarie, se arată într-o notă a ING Bank.

Creșterea prețurilor la energie reprezintă un risc evident pentru perspectivele economice, dar stimulentele fiscale își mențin (deocamdată) eficiența. Creșterea prețurilor la energie ar putea frâna orice redresare a industriei, chiar dacă, deocamdată, companiile germane par relativ ferite de riscurile legate de prețul petrolului. Efectele lăsa totuși urme mai profunde, cel puțin pe termen scurt.

O primă rundă de inflație se conturează deja, de la prețurile mari la benzină până la efectul de domino asupra transporturilor și alimentelor. Iar implicațiile pe termen lung asupra lanțurilor de aprovizionare nu mai pot fi excluse. Gradul de umplere al depozitelor de gaze se află la cea mai scăzută valoare din ultimii cinci ani, ceea ce va genera costuri suplimentare pentru întreprinderi și gospodării în următoarea iarnă. În Germania, industriile mari consumatoare de energie reprezintă aproximativ 17% din valoarea brută adăugată din industrie și angajează aproape un milion de oameni.

În concluzie, analiștii ING Bank spun că totuși nu este cazul să se intre într-un pesimism total. Factorii fundamentali ai redresării economice ai Germaniei sunt încă în vigoare: stimulentele fiscale de peste 200 miliarde euro pentru apărare și infrastructură numai în acest an sunt un argument puternic împotriva pesimismului extrem.

Deocamdată, războiul din Orientul Mijlociu reprezintă un risc pentru redresarea ciclică a Germaniei, dar nu este (încă) suficient pentru a o deraia complet, ci mai degrabă pentru a o întârzia.

