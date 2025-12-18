Indicele Ifo al afacerilor din Germania scade din nou în decembrie. Din 2022, cea mai mare economie din Europa a crescut doar în două trimestre

Sentimentul companiilor germane s-a deteriorat în decembrie, indicele Ifo al climatului de afaceri coborând la 87,6 puncte, de la 88,0 puncte în noiembrie, potrivit datelor publicate miercuri de institut.

Evaluarea situației curente a rămas stabilă, însă companiile sunt mai pesimiste cu privire la perspectiva pentru prima jumătate a anului 2026.

„Anul se încheie fără niciun sentiment de optimism”, au subliniat specialiștii Ifo, indicând că economia germană continuă să fie afectată de stagnare prelungită.

În sectorul manufacturier, aproape toate industriile au raportat așteptări mai pesimiste și o scădere a comenzilor noi, planurile de reducere a producției fiind mai frecvente. Evaluările situației curente au fost ușor mai bune, dar la un nivel scăzut.

Sectorul serviciilor a reintrat în teritoriu negativ, cu furnizorii mai puțin mulțumiți de situația actuală și așteptări mai scăzute. Singura excepție a fost sectorul restaurantelor, care a raportat un decembrie foarte puternic. În comerț, indicele s-a deteriorat, evaluările privind situația curentă au fost revizuite în scădere, iar perspectivele pentru prima jumătate a anului viitor rămân sumbră, retailerii raportând vânzări de Crăciun dezamăgitoare.

În construcții, climatul de afaceri a rămas neschimbat la un nivel scăzut. Companiile au apreciat situația curentă ca fiind mai slabă, dar au arătat mai puțin scepticism față de lunile următoare.

Din 2022, economia germană a crescut doar în două trimestre

Economiștii ING Bank au comentat că scăderea indicelui reflectă dificultățile structurale ale economiei germane și un an „plin de oscilații emoționale, de la optimism la pesimism”.

Ei notează că, de la sfârșitul lui 2022, economia a crescut efectiv doar în două trimestre.

„Performanța economică dezolantă a fost acompaniată totuși de conștientizarea că problemele nu sunt doar circumstanțe nefericite, ci rezultatul anilor de subinvestiții, lipsa reformelor structurale și transformarea Chinei într-un rival economic major”, a comentat Carsten Brzeski, de la ING.

Potrivit economistului, decizia guvernului german de a crește investițiile în infrastructură și apărare, împreună cu subvențiile anunțate pentru energia industrială, reprezintă un început, dar nu sunt suficiente pentru a redresa competitivitatea pe termen lung.

Totuși, există și semne timide de redresare ciclică, precum creșterea comenzilor industriale și reducerea stocurilor, care ar putea indica o stabilizare în 2025, dar avertizează că orice redresare nu trebuie confundată cu o îmbunătățire structurală.

