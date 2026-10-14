Indicele global al sărăciei, în creștere pentru prima dată din 2010, când a fost lansat de ONU – 1,2 mld. de oameni în sărăcie acută

Numărul persoanelor care trăiesc în sărăcie multidimensională acută a crescut pentru prima dată de când Organizația Națiunilor Unite a lansat indicele său global, în 2010 – actualizarea din 2026 consemnează 1,2 miliarde de persoane, cu 51,5 milioane mai mult decât în ediția din 2025.

Raportul publicat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și de Inițiativa Oxford pentru Sărăcie și Dezvoltare Umană (OPHI), acoperă 108 țări în curs de dezvoltare, cu o populație totală de 6,3 miliarde de locuitori.

Dintre aceștia, 18,9% sunt clasificați ca fiind afectați de sărăcie multidimensională. Actualizarea de anul trecut indica un total de 1,1 miliarde.

Indicele măsoară deficiențele care se suprapun în domeniile sănătății, educației și nivelului de trai, precum condițiile inadecvate de locuire, salubritatea, accesul la electricitate, combustibilul pentru gătit, alimentația și școlarizarea.

Mai mult de jumătate sunt copii

Administratorul PNUD, Alexander De Croo, a calificat această creștere drept „un semnal de alarmă pentru întreaga lume”. El a declarat că cifrele reprezintă „1,2 miliarde de probleme care se agravează reciproc: foamea, lipsa școlarizării, lipsa apei potabile sau a energiei electrice” și a adăugat: „Acest lucru este inacceptabil”.

Copiii reprezintă mai mult de jumătate din totalul persoanelor recenzate, adică 617 milioane, iar aproximativ 83% dintre persoanele aflate în sărăcie trăiesc în zone rurale.

Potrivit PNUD, creșterea populației a fost unul dintre principalele motive ale acestui avans al sărăciei.

La fel ca în raportul de anul trecut, Africa subsahariană și Asia de Sud au cel mai mare număr de persoane sărace.

Raportul consemnează, de asemenea, progrese. În ultimii 15 ani, 33 de țări au redus cel puțin la jumătate ponderea populației care trăiește în sărăcie, conform definiției indicelui. Șase dintre acestea se află în Africa subsahariană, iar China și Vietnamul au înregistrat cele mai rapide progrese în Asia.

În Egipt, Nepal și Tadjikistan, atât rata sărăciei, cât și numărul persoanelor aflate în sărăcie multidimensională au scăzut drastic. În Angola și Zambia, ponderea persoanelor aflate în sărăcie a scăzut, dar creșterea populației a determinat o creștere a numărului total.

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