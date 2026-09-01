Bursa de la București revine după cinci ședințe de scădere: +1% pentru BET după corecția rapidă de -7,5% din ultimele zile. Cum se explică scăderile de luni

Indicele BET, referința Bursei de Valori București (BVB), a încheiat ședința de marți cu o creștere de +1%, prima după cinci de scădere care au produs o corecție de -7,5% față de ultimul record istoric, de 36.487 de puncte, atins în data de 19 august.

Creșterea de marți a BET a venit pe un rulaj zilnic de 147 milioane de lei, din care 103 milioane a fost rulajul pieței cu acțiuni, vs. 222 milioane de lei rulajul cu acțiuni din ședința de luni.

Evoluția de marți a venit după un declin de -3,6% înregistrat luni, produs în special de o corecție majoră a acțiunilor cu pondere mare în indice: OMV Petrom (SNP), Banca Transilvania (TLV) și Romgaz (SNG), acțiuni care au crescut masiv în ultimele luni (prețul acțiunilor Romgaz s-a dublat în acest an).



Marți, acțiunile Banca Transilvania și-au revenit cu un avans de +3,2%, după o scădere de -5% luni, în timp ce acțiunile Romgaz au urcat cu +3,5% după o corecție de 10% în ziua anterioară, pe cel mai ridicat rulaj al zilei – de 22 milioane de lei -, ceea ce arată revenirea cumpărătorilor în piață. Acțiunile TLV au înregistrat la rândul lor al doilea rulaj al zilei, de peste 18 milioane de lei, iar cele ale Petrom pe al 3-lea.

Totodată, acțiunile Transelectrica (TEL), care au pierdut -8,9% luni, au urcat marți cu +7,7%, iar la un moment dat în ședință au marcat un avans de peste +10%.

BET a ajuns ”supra-vândut”, după vânzările în panică de luni – Referința pieței e la un nivel de ”suport” important, fix deasupra minimelor din iulie

De notat că acțiunile celor 3 companii au cea mai mare pondere în BET, la nivel cumulat de aproape 50%, ceea ce explică corecția mare a referinței de luni. Revenirea de marți a fost totuși pe volume mai mici decât cele de luni – în care vânzătorii au dominat ședința -, iar BET a dat înapoi spre finalul zilei avansul intra-day de aproape 2% înregistrat în prima parte a zilei.

De notat că, în cazul Romgaz, corecția de -10% de luni poate fi explicată inclusiv de faptul că finalizarea tranzacției de preluare a angajaților și capacităților productive ale Azomureș înseamnă exclusiv costuri suplimentare pentru câteva luni, mai ales până la reluarea producției de îngrășăminte și în special până la începutul producției de gaze din zăcământul offshore Neptun Deep – ceea ce reclamă o reevaluare a prețului, din punctul de vedere al analizei fundamentale și al cifrelor business-ului, pe termen foarte scurt.

Cum se explică scăderile mari de luni

Scăderea de luni a venit și pe fondul finalul de lună: ședința de luni, 31 august, a fost ultima a lunii, în care fondurile de investiții își reechilibrează portofoliile din motive de window-dressing, rebalansări sau marcări de profituri care pot produce evoluții rapide și inexplicabile. În același timp, declinul principalelor 3 acțiuni de la BVB, demarat fix la debutul ședinței de luni, s-a alimentat pe parcursul ședinței cel mai probabil și din cauza unei panici în rândul investitorilor de retail, respectiv din cauza lipsei unui motiv evident al declinului.

În plus, declinul recent vine într-o perioadă cu o evoluție slabă a economiei românești (stagflație), caracterizată inclusiv de instabilitate politică și de lipsa unui consens pentru formarea unui guvern, care va avea în continuare misiunea dificilă de a reduce deficitul bugetar de la nivelul de 6% din PIB din acest an la sub 3% în următorii ani. Mai mult, din cauza lipsei de consens politic, țara noastră a pierdut 770 milioane de euro din PNRR după eșecul adoptării noii legi a salarizării în sectorul public.

BET va intra, cel mai probabil, într-o perioadă mai lungă de consolidare și ”digerare” a raliului masiv din ultimele 18 luni, odată cu un nou Guvern dominat de PSD

De notat că, în ultimele douăsprezece luni, indicele BET de la BVB afișează în continuare o creștere de aproximativ 60%, cu mult peste aprecierile piețelor europene. Mai mult, indicele, deși ar putea intra într-o perioadă mai îndelungată de consolidare, pentru ”digerarea” în timp (evoluție laterală în următoarele săptămâni/luni) a raliului masiv pornit în mai 2025, a ajuns ”supra-vândut” după valul de vânzări de luni, după ce anterior episodului recent de corecție se situa în teritoriul ”supra-cumpărării” (vezi indicator RSI – Relative Strength Index pentru BET).

În același timp, BET se situează la un nivel relevant din punct de vedere tehnic, pe graficul zilnic, fix deasupra minimelor lunii iulie – un nivel de ”suport” important. În cazul în care BET străpunge în actuala corecție minimele lunilor iulie, următorul nivel de ”suport” se situează în intervalul 31.000-30.000 puncte.

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