Indicatorul PMI pentru industria prelucrătoare se menține de trei luni consecutive în domeniul de expansiune – Insuficient însă pentru a evita al patrulea an de scădere a industriei

Indicatorul PMI pentru industria prelucrătoare din România (BCR) s-a menținut în zona de expansiune pentru a treia lună consecutiv în septembrie, înregistrând o valoare de 50,9, comparativ cu 51,1 în august. Această valoare ușor mai scăzută a fost determinată de un ritm mai lent de creștere a componentei privind producția și de o reducere mai accentuată a stocurilor de achiziții, se arată în comunicatul BCR.

Un aspect încurajator este faptul că indicele pentru comenzile noi a rămas peste pragul care desparte contracția de expansiune, susținând așteptările privind menținerea impulsului de creștere. Cererea externă continuă să joace un rol esențial. Indicele comenzilor noi la export a revenit în zona de contracție în septembrie, după ce în august depășise nivelul neutru. Totodată, estimarea preliminară a indicatorului PMI pentru industria prelucrătoare din Germania (S&P Global) a indicat un ritm de expansiune mai lent în septembrie față de august.

Valoarea medie a indicatorului PMI pe parcursul T3/2026 este de 50,7, semnalând o expansiune modestă a activității în industria prelucrătoare. Acesta este primul trimestru de expansiune înregistrat după trimestrul al doilea din 2024 și doar a doua astfel de situație din istoria indicatorului PMI.

Industria în ansamblul ei, a contribuit negativ cu 0,7 puncte procentuale la contracția anuală a PIB-ului de 0,4% din trimestrul al doilea al anului 2026 și cu 0,5 puncte procentuale la scăderea anuală a PIB-ului de 0,7% din prima jumătate a anului 2026.

2026 – Al patrulea an de contracție a industriei

Datele PMI indică o a doua jumătate a anului mai solidă pentru industria prelucrătoare, ceea ce ar trebui să ofere un sprijin mai amplu întregii industrii. Cu toate acestea, este probabil ca anul 2026 să marcheze, în continuare, al patrulea an consecutiv de contracție a producției industriale.

Conflictul în curs din Orientul Mijlociu exercită presiuni semnificative asupra piețelor de energie, majorând costurile pentru industriile mari consumatoare de energie. O soluționare a conflictului ar aduce o oarecare relaxare și ar fi extrem de benefică pentru producția manufacturieră internă. Deși se preconizează că investițiile substanțiale în securitatea UE, alături de măsurile fiscale de stimulare la scară largă din Germania (vizând infrastructura și apărarea), vor susține producția industrială europeană, redresarea va fi, probabil, inegală.

Indicele producției s-a menținut peste pragul neutru în luna septembrie. Volumele mai mari de vânzări, investițiile în utilaje noi și creșterea productivității au susținut majorarea producției, deși ritmul de expansiune a încetinit comparativ cu luna august. Indicele comenzilor noi a rămas, de asemenea, în zona de expansiune, înregistrând o accelerare față de luna anterioară. Având în vedere că indicele comenzilor noi la export a rămas în zona de contracție, creșterea cererii pare să fi fost generată în principal de piața internă.

Contextul geopolitic dificil continuă să afecteze cererea externă

Deși indică în continuare un sentiment pozitiv, așteptările companiilor au rămas moderate în septembrie, comparativ cu media seriei de date. Ritmul de expansiune a rămas neschimbat față de luna august. Aproape un sfert dintre firme (24%) s-au declarat optimiste cu privire la creșterea viitoare, bazându-se pe așteptările privind condiții economice și geopolitice mai favorabile, precum și pe investițiile în portofoliul de produse și în utilaje. Prin comparație, 8% dintre firme au raportat perspective pesimiste, invocând îngrijorări legate de inflație și de perspectiva unei cereri mai slabe.

Ocuparea forței de muncă a continuat să crească în septembrie, însă într-un ritm ușor mai lent. Cererea mai solidă continuă să necesite o forță de muncă mai numeroasă în fabrici. Continuând tendința descendentă observată de la începutul anului, stocurile de materiale achiziționate au scăzut din nou la sfârșitul trimestrului al treilea.

Unele firme au raportat eforturi de optimizare a stocurilor, în timp ce altele au pus scăderea pe seama dificultăților de reaprovizionare cu anumite materii prime și componente. După o scurtă perioadă de stabilizare în august, cele mai recente date au indicat o nouă deteriorare a performanței furnizorilor. Participanții la sondaj au raportat niveluri scăzute ale stocurilor la furnizori, consolidarea comenzilor ca răspuns la creșterea costurilor cu combustibilul și întârzieri cauzate de cererea legată de tehnologiile AI. Cu toate acestea, durata medie de livrare a crescut doar marginal.

Inflația a accelerat în septembrie

Costurile cu achizițiile au înregistrat o nouă creștere semnificativă în septembrie, ritmul inflației accelerând ușor față de luna anterioară. Această evoluție a fost determinată de costurile mai mari cu energia, combustibilul, transportul și materiile prime, inclusiv materialele plastice și metalele.

Evoluțiile nefavorabile ale cursului de schimb au contribuit, de asemenea, la presiunile asupra costurilor. Transferul costurilor mai mari cu intrările către prețurile produselor finite a rămas parțial, indicele aferent înregistrând o creștere mai modestă, deși într-un ritm ușor mai accelerat decât în ​​august.

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