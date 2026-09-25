Analiștii CFA anticipează stagflație și în 2027: inflație ridicată și stagnare economică, leu la 5,36 lei/euro peste un an, datorie publică de 63% din PIB. Încrederea în economie a scăzut în august, dar rămâne peste minimul din primăvară

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a scăzut cu 4,8 puncte în luna august, la valoarea de 39,5 puncte. Indicatorul se situează totuși peste valoarea din urmă cu 4 luni, din aprilie, când valoarea a fost de 38,1 puncte.

Evoluția s-a datorat reducerii componentei indicatorului ce ține de anticipații, în timp ce indicatorul condițiilor curente a rămas constant. Indicatorul anticipațiilor a scăzut în august cu 7,2 puncte, atingând valoarea de 40,8 de puncte, rezultând un declin de 4,8 puncte a indicatorului compozit (compus) de încredere în economie.

Adrian Codirlașu, președintele CFA România: ”Analiștii anticipează continuarea situației de stagflație – inflație ridicată combinată cu stagnare economică”

Analiștii CFA anticipează în sondajul lunii august un deficit bugetar de 5,8% din PIB, cu 0,2 pp mai mic față de sondajul din iulie și cu 0,6 pp mai mic față de cel din martie, în timp ce creșterea economică (PIB) este așteptată să fie de +0,1%, mult redusă față de anticipațiile anterioare, fiind înregistrate și opinii de recesiune.

“Indicatorul de încredere a scăzut în luna august, în contextul înrăutățirii anticipațiilor de evoluție a economiei românești. Consistent cu înrăutățirea încrederii în economie s-au înrăutățit și anticipațiile de evoluție a cursului de schimb și a ratelor de dobândă. De asemenea participanții anticipează continuarea situației de stagflație – inflație ridicată combinată cu stagnare economică”, comentează datele Adrian Codîrlașu, președintele Asociației CFA România.

În ceea ce privește inflația, rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (septembrie 2027) s-a redus ușor față de valoarea înregistrată în exercițiul anterior, ajungând la 6,09%, iar 84% dintre participanți anticipează reducerea ratei inflației în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea actuală a acesteia.

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, 90% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,3122 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,3628 lei pentru un euro.

Țițeiul Brent, așteptat să rămână în preajma nivelului de 90$/baril în contextul războiului din Iran

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 63% în următoarele 12 luni.

În contextul războiului din Iran, a fost introdusă în sondaj și o întrebare referitoare la anticipațiile privind evoluția prețului petrolului Brent în următoarele 12 luni. Conform răspunsurilor, participanții anticipează un preț (media anticipațiilor) de 87USD/baril. Însă incertitudinea rămâne la un nivel ridicat.

Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale în orașe, 47% dintre participanți anticipează o stagnare în următoarele 12 luni, iar restul este împărțit în mod egal (câte 26%) între scădere și creștere. De asemenea, 63% dintre participanți consideră că prețurile actuale sunt supra-evaluate, iar 32% că sunt corect evaluate.

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