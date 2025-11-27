Încrederea în economia României își revine – Noiembrie, prima lună de creștere după 7 luni de pesimism. Economist: ”Consumatorii încă resimt majorările de taxe din vară”

Încrederea consumatorilor și a managerilor din mediul de afaceri românesc în economia locală a revenit pe creștere în noiembrie, după ce în octombrie a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani, conform Indicatorului de încredere publicat în fiecare lună de Comisia Europeană (Economic Sentiment Indicator – ESI).

Aceasta a fost prima lună de creștere după șapte luni consecutive de deteriorare a încrederii în economie, conform datelor ESI. De notat totuși că luna noiembrie a fost marcată de Black Friday, eveniment sezonier relevant pentru consumatori și comercianți.

Analiștii Erste punctează că ”indicatorul sentimentului economic” pare să fi atins un minim (”bottom”), de la care, în general, o tendință negativă se inversează.

”Indicatorul Sentimentului Economic (ESI) a urcat ușor în noiembrie la 94,1 puncte față de 91,9 puncte în luna precedentă, însă a rămas în teritoriul recesionist (sub media pe termen lung de 100 de puncte – n.r.) pentru a șaptea lună la rând. Încrederea s-a îmbunătățit în toate sectoarele, cu excepția construcțiilor”, notează Ciprian Dascălu, economist-șef la BCR și analist Erste, într-un raport de analiză.

În graficul de mai jos este ilustrată evoluția indicatorului ESI în paralel cu evoluția PIB-ului real:

Erste: Stabilizare a încrederii consumatorilor, în contextul Black Friday – Încă au în plan cheltuieli ceva mai mari cu bunurile de folosință îndelungată

”Încrederea în industrie a crescut la -2,2 puncte în noiembrie, de la -2,7 în octombrie, în principal datorită reducerii stocurilor și unor creșteri marginale ale comenzilor și a sub-indicelui producției așteptate. Moralul în servicii a urcat la 0,4 puncte în noiembrie, de la -1,2 puncte în octombrie, managerii raportând activitate și cerere mai bune pentru lunile precedente (raportat la așteptări – n.r.), precum și perspective de afaceri mai favorabile.

Încrederea consumatorilor a înregistrat un nou avans marginal în noiembrie, la -29,7 puncte față de -30,5 anterior, marcând un proces de stabilizare după atingerea unor niveluri foarte scăzute din punct de vedere istoric (proces de stabilizare urmat cel mai des de o revenire, vezi grafice mai jos – n.r.). Componentele sunt mixte, ceea ce sugerează consumatori confuzi, care încă resimt efectele «mah­murelii» după majorările de taxe din vară”, mai punctează Ciprian Dascălu în raportul de analiză Erste.

Potrivit acestuia, în pofida așteptărilor privind o perspectivă economică mai sumbră, consumatorii se așteaptă la o situație financiară mai bună și plănuiesc cheltuieli mai mari pentru bunuri de folosință îndelungată, respectiv bunuri cu valoare mare.

Cel mai probabil, asta are legătură cu aproprierea sărbătorilor de iarnă, în contextul dobânzilor real-negative și al unor ”stocuri reziduale” de încredere la consumatori după trecerea Black Friday.

”Situația financiară din ultimele luni a fost raportată ca fiind mai slabă, deoarece prețurile mai mari au erodat venitul disponibil”, mai notează Dascălu.

Evoluția pe ramuri

În comerțul cu amănuntul, încrederea managerilor a crescut ușor, la -2,7 puncte în noiembrie, de la -7,3 puncte în octombrie. Managerii au raportat o activitate mai bună pentru lunile precedente, perspective de afaceri mai bune și o scădere a stocurilor.

Conform datelor ESI, încrederea în construcții s-a deteriorat în noiembrie, în condițiile scăderii sezoniere a lucrărilor, prilejuită de venirea sezonului rece.

Așteptările privind prețurile de vânzare au scăzut în toate sectoarele, cu excepția comerțului cu amănuntul. Pe de altă parte, așteptările consumatorilor legate de prețuri pentru următoarele douăsprezece luni au crescut înaintea iernii.

Companiile din industrie și servicii temperează angajările – Intenții de angajare ceva mai bune în construcții și comerț

În același timp, indicatorul așteptărilor privind ocuparea forței de muncă a scăzut la 99,9 puncte în noiembrie, a doua valoare sub pragul de 100 de la al doilea val de Covid, din decembrie 2020.

Managerii din industrie și servicii au raportat intenții de angajare mai reduse, în timp ce respondenții din construcții și comerț au indicat perspective ceva mai bune pentru ocupare.

Totodată, îngrijorările consumatorilor privind șomajul în următoarele douăsprezece luni au crescut în noiembrie, atingând cel mai ridicat nivel din decembrie 2020.

