India vizează dezvoltarea a cinci reactoare modulare mici (SMR) până în 2033

India pregătește construirea în țară a cinci reactoare modulare mici (SMR) până în 2033, a declarat ministrul indian al Energiei Atomice, Jitendra Singh. Cele cinci SMR se înscriu în programul Indiei de a accelera dezvoltarea reactoarelor nucleare în următorii 30 de ani, a declarat ministrul într-o conferință de presă.

Centrul de Cercetare Atomică Bhabha (BARC), principala instalație de cercetare nucleară din India dezvoltă în prezent un reactor modular mic Bharat de 220 MW, un SMR de 55 MW și un reactor răcit cu gaz la temperatură înaltă, conceput pentru a produce hidrogen, a declarat Singh, citat de OilPrice.com.

Conform foii de parcurs a Indiei în domeniul energiei nucleare, țara își propune să își mărească capacitatea instalată de energie nucleară de la 8,8 GW în prezent, la aproximativ 22 GW până în 2032, a mai spus ministrul.

Obiectivul Indiei este de a-și mări capacitatea instalată de energie nucleară la 100 GW până în 2047, de la doar 8,8 GW în prezent. Acest lucru ar necesita investiții de 200 de miliarde de dolari, conform unui grup de experți înființat de Ministerul indian al Energiei în raportul „foaia de parcurs către 100 GW” publicat anul trecut.

La sfârșitul anului 2025, guvernul Indiei a aprobat Legea privind Energia Atomică, care permite în premieră companiilor private să investească în industria energiei nucleare, deoarece țara își propune să își mărească capacitatea de energie nucleară de zece ori în două decenii.

Așa-numita lege SHANTI (Valorificarea Durabilă a Dezvoltării Energiei Nucleare pentru Transformarea Indiei) ar putea atrage investiții uriașe din partea companiilor private în sectorul energiei nucleare din India.

Cu toate acestea, se așteaptă ca NTPC Ltd, o companie de stat indiană și cea mai mare companie de utilități din țară, să construiască aproximativ 30% din noile instalații de energie nucleară până în 2047.

NTPC, în prezent singurul producător de energie nucleară din India, dorește să achiziționeze participații la mine de uraniu la nivel global pentru a-și asigura combustibilul pentru extinderea masivă a capacității de energie nucleară.

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