India relaxează restricțiile pentru investițiile chineze și redeschide zborurile directe cu China

New Delhi a relaxat recent restricțiile privind investițiile chineze în sectoarele de bunuri de capital, electronică și celule solare, în timp ce zborurile directe cu China au fost redeschise la sfârșitul anului trecut, la un an după întâlnirea dintre prim-ministrul Narendra Modi și președintele chinez Xi Jinping, menită să reseteze relațiile bilaterale. Măsurile vin pe fondul presiunilor crescute asupra economiei indiene, afectată de creșterea prețurilor la energie în urma conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit Financial Times.

Deși China rămâne al doilea cel mai mare partener comercial al Indiei, fluxul total de investiții străine directe (FDI) provenite din Beijing a fost de doar 2,67 milioane de dolari în anul fiscal încheiat în martie 2025, reprezentând o proporție foarte mică din totalul de 50 de miliarde de dolari înregistrat la nivel general. Între aprilie și decembrie 2025, fluxurile nete de FDI pentru India au fost de 4 miliarde de dolari, mai mult decât nivelul de 1 miliard de dolari înregistrat în anul fiscal precedent, dar totuși doar jumătate față de cifra din 2024.

Potrivit guvernului indian, noile reguli, cunoscute sub denumirea de Press Note 3, vor oferi claritate și vor facilita desfășurarea afacerilor în India, contribuind la creșterea fluxurilor de investiții, accesul la noi tehnologii, adăugarea de valoare internă și extinderea firmelor locale. Guvernul a subliniat că relaxarea restricțiilor va sprijini integrarea Indiei în lanțurile globale de aprovizionare și va stimula investițiile în startup-uri și companii de tehnologie avansată.

„Noile linii directoare vor facilita investițiile care pot contribui la creșterea fluxurilor de FDI, accesul la noi tehnologii și integrarea cu lanțurile globale de aprovizionare”, a declarat Rajani Sinha, economist-șef la CareEdge Ratings. Sinha a adăugat că sprijinirea fluxurilor de FDI este deosebit de importantă în contextul incertitudinilor globale și al conflictelor geopolitice, în timp ce prețurile ridicate la petrol cresc riscul unui deficit mai mare de cont curent, ceea ce ar putea afecta balanța de plăți și rupia indiană.

Modi și-a stabilit obiectivul de a crește producția industrială în India, care în prezent reprezintă aproximativ 16% din creștere, mult sub ținta de 25% propusă la preluarea mandatului în 2014. Relaxarea regulilor permite entităților cu mai puțin de 10% dețineri chinezești să investească fără aprobarea guvernului și stabilește un termen de 60 de zile pentru ca autoritățile să decidă asupra investițiilor în sectoare cheie, inclusiv electronice, plăci de siliciu și celule solare. Jahnavi Prabhakar, economist la Bank of Baroda, a declarat că măsura va asigura fluxuri mai mari de capital din fonduri globale pentru startup-uri și companii de tehnologie avansată, evidențiind totodată dependența Indiei de tehnologia și expertiza chineză în sectoare sensibile, inclusiv vehicule electrice.

Comerțul bilateral dintre India și China a crescut semnificativ în ultimii ani, de la 86,4 miliarde de dolari în anul fiscal 2021 la 127,7 miliarde de dolari în anul financiar încheiat în martie 2025, creștere alimentată în mare parte de importurile Indiei. Deși relaxarea măsurilor a fost limitată, guvernul indian consideră că aceasta este un pas esențial pentru atragerea de investiții străine care să sprijine dezvoltarea economică, modernizarea industriei și consolidarea Indiei ca destinație preferată pentru investiții și producție în regiune.

***