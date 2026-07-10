India analizează investiții de 1 mld. $ în industria de apărare din România și vizează dublarea schimburilor comerciale în următorii 3 ani

India analizează realizarea unor investiții de aproape un miliard de dolari în industria de apărare din România, prin dezvoltarea unor capacități de producție în zona Brăila, proiect aflat în prezent în faza de evaluare și discuții, potrivit declarațiilor ambasadorului Indiei la București, Manoj Kumar Mohapatra, citate de Economedia.

Diplomatul indian a afirmat că investiția ar urma să fie realizată în domeniul producției de echipamente militare și reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte economice analizate în prezent în relația bilaterală româno-indiană. Până în acest moment nu au fost făcute publice numele companiilor implicate, structura investiției, calendarul implementării sau eventualele acorduri semnate între părți.

În 2023, India și România au semnat un Acord de Cooperare în Domeniul Apărării, semnat de secretarul de stat român Simona Cojocaru și omologul indian Giridhar Aramane, care oferă cadrul legal pentru cooperare prin schimb de expertiză, inclusiv co-dezvoltarea și co-producția de echipamente militare.

Acordul vizează arii precum antrenament, echipamente de apărare, asistență tehnică, medicină militară, știință, tehnologie și cercetare-dezvoltare. Compania românească Aerostar are deja relații de cooperare cu părți indiene, inclusiv pe mentenanța avioanelor MiG-21.

În mai 2026, a avut loc a doua întâlnire a Comitetului Comun pentru Cooperare în Domeniul Apărării la New Delhi, unde a fost finalizat un Plan Bilateral de Cooperare în Domeniul Apărării, acoperind apărare cibernetică, medicină militară, antrenament comun și colaborare industrială.

Schimburile comerciale bilaterale cu România ar putea să se dubleze în următorii trei ani

Potrivit ambasadorului, proiectul este analizat în contextul intensificării cooperării economice dintre cele două state și al interesului manifestat de companiile indiene pentru extinderea operațiunilor pe piața Uniunii Europene prin intermediul României.

În paralel cu proiectul din domeniul militar, India estimează că schimburile comerciale bilaterale cu România ar putea să se dubleze în următorii trei ani, pe fondul extinderii investițiilor și al diversificării cooperării economice.

Potrivit datelor ARICE, India ocupă poziția 40 ca partener al României la exporturi (0,25%), se plasează pe locul 24 la importurile țării noastre (0,71%) și pe locul 15 în rândul țărilor cu care România înregistrează deficit comercial.

În anul 2023, comerțul bilateral al României cu India a înregistrat un record al ultimilor 15 ani, propulsând India pe locul al II-lea în relația comercială a României cu țările din Asia (în fața Japoniei și Coreei de Sud).

Comparativ cu anul 2023, anul 2024 a înregistrat o scădere de 39% a schimburilor comerciale bilaterale, care au totalizat 1059,71 milioane USD. Exporturile s-au situat la 291,64 milioane USD (-16,1%), iar importurile la 768,07 milioane USD (-44,7%). Deficitul comercial al României, pe această relație, s-a cifrat la -476,43 milioane USD (în descreștere cu 54,4% față de 2023).

„La 30 septembrie 2025, comparativ cu perioada similară din 2024, se constată aprecierea valorii comerțului bilateral în asamblul său, cu +27,06% la 969,09 mil USD, din care exporturile s-au situat la 200,66 milioane USD (-6,25%), iar importurile la 767,43 milioane USD (+40,08%). România a înregistrat o balanță comercială negativă de 566,77 milioane USD, în creștere față de perioada similară a 2024, când înregistra 333,79 milioane USD”, punctează un raport ARICE.

1.000 de companii indiene în România

Potrivit datelor prezentate de ambasador, „peste 1.000 de companii indiene sunt active în România”, iar dezvoltatori din India au construit până în prezent peste 5.000 de apartamente în București, potrivit Forbes.

El a menționat și prezența indiană în sectorul farmaceutic, inclusiv legături cu companii precum Therapia și Genpact. „Câți dintre voi știu că proprietarul Therapia este indian? Că proprietarul Genpact este indian?”, a întrebat retoric Mohapatra.

În sectorul energetic, el a arătat că firmele indiene produc deja aproximativ 1 GW de energie solară în România, unul dintre cele mai dinamice domenii de colaborare dintre cele două state.

„Aș fi foarte bucuros să văd care sunt domeniile în care putem coopera pentru că, pe măsură ce economia Indiei crește, avem un acord și am identificat 6-7 domenii de colaborare cu România. Primul este producția, pentru că am dori ca companiile noastre să vină aici și să producă nu doar pentru România, dar și pentru întreaga Uniune Europeană”, a declarat Manoj Kumar Mohapatra, potrivit Defence România.

Ambasadorul a abordat și problema deficitului de forță de muncă din România, precizând că 65% din populația Indiei are sub 35 de ani.

„Suntem o țară tânără și am fi foarte fericiți să fim partenerul vostru”, a spus el, adăugând că, spre deosebire de alte naționalități, niciun indian venit în România nu a plecat ulterior spre alte țări din UE. „Peste 10-15 ani, când veți avea nevoie de oameni, noi putem furniza”, a spus ambasadorul.

***