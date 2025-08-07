Indemnizațiile angajaților implicați în proiectele europene, condiționate de progrese

Indemnizațiile pentru implementarea proiectelor din fonduri europene se vor stabili în funcție de timpul efectiv lucrat, de progresele înregistrate în derularea proiectelor, dar și de progresele înregistrate, conform unui draft de HG pus în dezbatere joi, de către Ministerul Dezvoltării.

Măsura face parte din pachetul al doilea de măsuri de austeritate bugetară și disciplină financiară și noutatea sa principală este că introduce evaluarea progreselor, evaluarea în funcție de care se stabilește și indemnizația, exprimată ca procent din salariul de bază.

Plata acestor drepturi se acordă în următorul trimestru, lunar, corespunzător raportului de progres trimestrial aferent activităților din trimestrul anterior.

Ce prevede proiectul de HG

Pentru asigurarea disciplinei financiare, este necesară modificarea și completarea Regulamentului-cadru, astfel încât:

Majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, să se realizeze în funcție de timpul efectiv lunar lucrat pentru activitățile proiectului dar și de valoarea proiectului/ proiectelor implementate, în condițiile în care, se dovedește prin raport de progres trimestrial, că au fost înregistrate progrese în implementarea proiectului, în raport cu activitățile și indicatorii proiectului, față de trimestrul anterior.

Este stabilit procentul de majorare, în funcție de timpul efectiv lunar lucrat și de valoarea proiectului/proiectelor implementate, procentul crescând, în funcție de cumulul celor 2 indicatori, de la 5% la 40%.

Se consideră că au fost înregistrate progrese în implementarea proiectului, dacă se dovedește că s-au înregistrat progrese la cel puțin unul din următorii indicatori dacă:

a fost realizată o creștere a execuției documentate, reprezentând studii, referate, cereri de plată/de rambursare, documentații pentru proiectare inclusiv obținerea de avize, acorduri sau autorizații, de cel puțin 5% pentru activitățile eligibile prevăzute în proiect, în funcție de complexitatea proiectului;

a fost realizată o creștere a execuției fizice de cel puțin 3%;

c) au fost derulate cel puțin 3% din activitățile eligibile prevăzute în proiect, în funcție de complexitatea proiectului;

d) au fost recepționate cel puțin 3% din bunurile/serviciile/lucrările prevăzute în proiect.

De asemenea, se modifică anexa privind procentul de majorare a indemnizaţiilor lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene, astfel încât limita maximă să fie 40%, potrivit legii-cadru.

