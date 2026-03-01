Economia așteaptă ieșirea din iarna fiscal-bugetară – cum arată 2026 văzut de managerii din diverse sectoare

Încrederea consumatorilor și a managerilor din mediul de afaceri românesc în economia locală s-a redresat timid în luna februarie, cu îmbunătățiri în toate sectoarele economice, conform Indicatorilor de încredere (ESI) publicați în fiecare lună de Comisia Europeană (Economic Sentiment Indicator – ESI).

Aceasta a fost prima lună pozitivă în direcția redresării încrederii în economie din noiembrie încoace. ESI a atins în octombrie 2025 cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani.

Valoarea din februarie a ESI, de 94,1 puncte (de la 92,5 puncte în ianuarie) a fost însă a 10-a lună consecutivă de prezență a indicatorului în zona pe care analiștii Erste o numesc ”recesionistă”.



Indicatorul pare totuși să fi atins deja un minim (”bottom”), de la care, în general, o tendință negativă se inversează. (vezi grafic mai jos). Un element pozitiv pentru mediul de afaceri și consumatori este faptul că Guvernul a anunțat că nu vor mai fi majorate taxele și impozitele în 2026.

De notat că media ESI pentru 2025 s-a situat la 96,7 puncte, față de 103,5 puncte în 2024.

În graficul de mai jos este ilustrată evoluția indicatorului ESI în paralel cu evoluția PIB-ului real:

Lunile ianuarie și februarie sunt cele mai slabe din an din punctul de vedere al activității economice – Începutul de an a fost grevat și de vremea rece

”Indicatorul de Încredere Economică (ESI) a crescut ușor în februarie 2026 la 94,1, de la 92,5 în luna precedentă, pe fondul îmbunătățirii sentimentului în toate sectoarele. (…)

Consumul gospodăriilor este probabil să rămână moderat în prima jumătate a anului, pe fondul condițiilor financiare încă restrictive și al presiunilor persistente asupra veniturilor reale. În schimb, investițiile sunt așteptate să accelereze, susținute de fondurile europene semnificative disponibile pentru România în acest an. După un început lent de an, ESI indică în februarie unele semne de ameliorare, care ar putea aduce un impuls de creștere în primul trimestru din 2026”, arată Rareș Racoviță, analist Erste, într-un raport de analiză.

Amintim că scăderea încrederii în economie din 2025 a venit în primă faza ca urmare a incertitudinii electorale și fiscale după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, în timp ce creșterea taxelor și a inflației în a doua parte a lui 2025 – după trecerea alegerilor prezidențiale repetate – a afectat mai departe planurile de consum ale gospodăriilor.

În ultimul trimestru din 2025 (T4), media indicatorului de încredere ESI s-a situat la 93,1 puncte, sub nivelul de 94,3 puncte din T3 2025.

Zgomotul politic a destabilizat economia în 2025 – problema scăderii puterii de cumpărare rămâne valabilă. Evoluția pe ramuri

Încrederea în industrie a crescut ușor la -1,3 puncte în februarie, de la -2,0 puncte în ianuarie, pe fondul așteptărilor mai ridicate privind producția.

Conform datelor ESI, încrederea în servicii a urcat marginal la -0,8 puncte în februarie, de la -1,1 puncte în ianuarie, în condițiile în care managerii au raportat o îmbunătățire a situației recente a afacerilor, dar și o deteriorare a cererii anticipate în următoarele luni.

Încrederea consumatorilor a crescut la -31,5 puncte, față de -34,5 puncte anterior, în redresare după ce în ianuarie a atins cel mai scăzut nivel din perioada 2010–2011, sub minimele din pandemie.

Percepția consumatorilor privind situația lor financiară viitoare, privind situația economică generală în următoarele luni și intențiile lor de achiziții majore s-a îmbunătățit în februarie față de ianuarie.

Stocuri reduse în comerțul cu amănuntul în lunile din T4 – posibilă explicație pentru contracția de 1,9% a PIB din final de an 2025

În comerțul cu amănuntul, încrederea managerilor s-a îmbunătățit ușor, la -1,1 puncte în februarie, de la -2,0 puncte în ianuarie. Managerii au raportat așteptări mai bune privind activitatea viitoare, dar o activitate recentă și niveluri ale stocurilor mai reduse.

Încrederea în construcții a crescut la -10,7 puncte în februarie, de la -11,2 puncte anterior. Nivelul comenzilor a scăzut ușor, în timp ce așteptările privind ocuparea forței de muncă au crescut marginal în această lună.

Așteptările privind prețurile de vânzare au scăzut în toate sectoarele, cu diminuări semnificative în industrie, comerț, în rândul consumatorilor și în construcții.

Așteptările privind ocuparea forței de muncă au rămas neschimbate față de ianuarie, la 99,2 puncte.

Managerii din industrie și comerț au raportat intenții mai reduse de angajare, în timp ce în construcții perspectivele de ocupare au crescut. În sectorul serviciilor, așteptările au rămas la același nivel ca în luna precedentă. Temerile privind șomajul în următoarele 12 luni a crescut în rândul consumatorilor, în luna februarie comparativ cu ianuarie.

