24 septembrie, 2025

Încrederea în economia Germaniei scade brusc, după ce câteva luni predominase optimismul ieșiri din stagnare

De Iulian Soare

24 septembrie, 2025

Sentimentul economic în Germania s-a schimbat brusc în septembrie, arată sondajul Ifo, ceea ce a amplificat îngrijorările crescânde ale mediului de afaceri german că guvernul cancelarului Friedrich Merz nu va realiza redresarea economică promisă.

După o perioadă destul de lungă de optimism, parțial greu de explicat, indicele Ifo – cel mai important indicator german privind încrederea în economie – a scăzut brusc în septembrie. Indicele a scăzut la 87,7 de la 88,9 în august. S-au contractat atât componentele evaluării pentru prezent cât și cele ale evoluției viitoare.

Spre sfârșitul verii, starea de spirit din Germania s-a deteriorat. Dispariția optimismului nu se datorează doar tarifelor SUA și aprecierii euro – doi factori care afectează exporturile, ci are legătură și cu politica internă. A dispărut speranța că guvernul Mertz și stimulii fiscali vor reuși să scoată economia germană din perioada prelungită de recesiune.


Germania se pregătește pentru un alt an de stagnare, dacă nu chiar recesiune, pe măsură ce implementarea reformelor promise se amână.

Un sondaj publicat miercuri de Bild a arătat că nu doar managerii și-au pierdut încrederea în ceea ce privește perspectivele economice ale țării. Încrederea populației în capacitatea coaliției dintre creștini-democrați și socialiști de a redresa economia germană scade în continuare. În timp ce 43% dintre respondenți erau optimiști în luna mai, până la mijlocul lunii septembrie, numărul acestora scăzuse la doar 28%.

Cititi si: Concurența Chinei și costurile ridicate de operare din Germania forțează Mercedes-Benz să mute o parte din producție în Polonia

***


Etichete:

