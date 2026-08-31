Economia a mers sub-potențial și în august, pentru a 16-a lună la rând – BCR: „E posibil să fi atins punctul minim în trimestrul 2″ – Situația pe ramuri

Încrederea consumatorilor și a managerilor din mediul de afaceri românesc în economia locală a stagnat, în luna august, la un nivel asociat cu o activitate economică slabă, sub potențial, conform Indicatorului de încredere publicat în fiecare lună de Comisia Europeană (Economic Sentiment Indicator – ESI).

În ciuda îmbunătățirii (marginale) în patru din cele cinci sectoare economice în care s-au realizat sondaje, indicatorul ESI compozit s-a situat în luna august la o valoare de 92,6 puncte, cu 0,2 puncte sub valoarea din luna iulie – din nou, un nivel asociat cu activitate economică sub potențial, la fel ca în precedentele 15 luni.

De notat totuși nivelul din iulie a fost cel mai ridicat din acest an, în timp ce mica scădere din august a venit exclusiv pe fondul unei scăderi a încrederii consumatorilor, 3 sectoare marcând îmbunătățiri marginale, iar comerțul cu amănuntul o îmbunătățire mai însemnată.

La nivelul UE, ESI a crescut cu 1,0 punct, până la 98,2 în august, iar în zona euro a avansat cu 1,3 puncte, până la 98,4 – după o altă îmbunătățire în luna iulie.

BCR: Ne menținem estimarea privind o recesiune ușoară în 2026, cu o contracție a PIB de 0,3% față de anul precedent

De notat totuși că „indicatorul sentimentului economic” pentru România pare să fi atins de câteva luni un minim („bottom”), de la care, în general, o tendință negativă se inversează, cu toate că această inversare poate să vină după o perioadă mai îndelungată de activitate economică sub potențial sau de activitate economică stagnantă. Acest lucru este punctat și de Ciprian Dascălu, economist-șef la BCR și analist Erste, într-un raport.

”Datele din sondaje sugerează că încrederea în economie este posibil să fi atins punctul minim în trimestrul al doilea. Companiile par fie să acorde o importanță mai redusă blocajului politic prelungit, fie să fi integrat pe deplin incertitudinea asociată acestuia în mediul lor operațional, în timp ce consumatorii rămân mai puțin convinși că perioada cea mai dificilă a trecut”, arată explică Dascălu.

În pofida acestei stabilizări economice, scenariul de bază al BCR continuă să indice o recesiune ușoară în 2026, cu o contracție a PIB de 0,3% în termeni anuali.

În graficul de mai jos este ilustrată evoluția indicatorului ESI în paralel cu evoluția PIB:

Evoluția pe ramuri economice. Revenire solidă în comerțul cu amănuntul – situație stabilă în construcții, unde banii europeni au finanțat o activitate record

Un minim pare să fi atins și încrederea consumatorilor (vezi tabel mai jos), în ciuda scăderii din august. Încrederea consumatorilor a fost lovită începând din vara anului trecut de majorarea taxelor și impozitelor și de majorarea inflației.

Încrederea consumatorilor s-a deteriorat la -32,6 în august, de la -30,1 în iulie. Gospodăriile au raportat o situație financiară anterioară mai slabă, perspective mai slabe atât pentru economie în ansamblu, cât și pentru propriile finanțe și o intenție mai redusă de a face achiziții importante.

În același timp, Ciprian Dascălu arată că încrederea în industria prelucrătoare s-a îmbunătățit ușor, la -2,5 în august, de la -2,8 în iulie, întrucât așteptările mai optimiste privind producția au compensat o creștere minoră a stocurilor, în timp ce nivelul comenzilor a rămas neschimbat.

Sentimentul din sectorul serviciilor s-a îmbunătățit la -1,8 în august, de la -2,1 în iulie. Managerii au raportat o evaluare mai bună a situației recente a afacerilor, a cererii din perioada precedentă și a cererii anticipate.

Totodată, sentimentul din comerțul cu amănuntul s-a îmbunătățit la 0,4 în august, de la -1,9 în iulie, în condițiile în care managerii au raportat o activitate comercială recentă mai puternică, niveluri mai reduse ale stocurilor și așteptări mai optimiste privind vânzările viitoare.

În plus, în construcții, încrederea a rămas practic neschimbată, la o valoare de -11,1 puncte în august, atât evaluările privind portofoliul de comenzi, cât și așteptările privind ocuparea forței de muncă menținându-se în linii mari stabile.

Consumatorii se așteaptă la o inflație mai mare, companiile raportează intenții mai bune privind angajările noi

Așteptările privind prețurile de vânzare au scăzut în industria prelucrătoare și servicii, dar au crescut în comerțul cu amănuntul și construcții în august. Așteptările consumatorilor privind inflația au crescut ușor față de luna precedentă.

Indicatorul privind așteptările de ocupare a forței de muncă (EEI) s-a modificat foarte puțin, ajungând la 100,7, menținându-se peste pragul de 100 și indicând astfel intenții de angajare ușor peste media istorică.

În același timp, managerii din industria prelucrătoare și servicii au raportat așteptări mai bune privind ocuparea forței de muncă, în timp ce firmele din comerțul cu amănuntul au semnalat intenții mai reduse de angajare, iar companiile din construcții nu au raportat modificări. Temerile consumatorilor privind șomajul în următoarele 12 luni s-au redus comparativ cu luna iulie.

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