Încrederea analiștilor în economia României crește ușor, pe fondul anticipațiilor de reducere a deficitului bugetar

Indicatorul de Încredere Macroeconomică realizat de Asociația CFA România a crescut ușor în luna februarie 2026, cu 1,6 puncte, până la nivelul de 48,4 puncte, potrivit unui comunicat al organizației.

Evoluția a fost determinată exclusiv de majorarea componentei de anticipații, care a avansat cu 2,6 puncte, până la 51,2 puncte, în timp ce componenta de condiții curente a rămas relativ constantă, înregistrând o scădere marginală de 0,2 puncte.

„În contextul unor anticipații de continuare a reducerii deficitului bugetar, componenta de anticipații a indicatorului a continuat să se îmbunătățească în luna februarie. În concordanță cu aceste anticipații, în luna februarie, s-au redus și ratele anticipate de finanțare a datoriei publice, precum și defictul bugetar anticipat pentru anul curent”, a precizat președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu.

Rata anticipată a inflației pentru un orizont de 12 luni (martie 2027) a crescut marginal față de luna anterioară, până la 5,88%, iar 81% dintre participanți anticipează o reducere a inflației în următoarele 12 luni comparativ cu nivelul actual. Sondajul a fost realizat în ultima săptămână a lunii februarie, iar anticipațiile nu includ efectele generate de începerea războiului din Iran.

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 81% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, iar 19% o stagnare. Valoarea medie a cursului anticipat este de 5,1280 lei pentru un euro în următoarele 6 luni și de 5,1642 lei pentru un euro în următoarele 12 luni.

Previziunile analiștilor indică pentru 2026 o creștere economică de 0,9%, un deficit bugetar de 6,1% din PIB, o rată a inflației de 5,89% și un nivel al ROBOR la 3 luni de 5,17%. Totodată, randamentele anticipate pentru titlurile de stat sunt de 5,56% pentru scadența la 5 ani și 5,93% pentru 10 ani.

Deficitul bugetar estimat pentru 2026 a scăzut cu 0,5 puncte procentuale față de exercițiul anterior, iar datoria publică este anticipată să ajungă la 62% din PIB în următoarele 12 luni.

În ceea ce privește piața imobiliară rezidențială urbană, 43% dintre participanți anticipează o stagnare a prețurilor în următoarele 12 luni, în timp ce 57% consideră că prețurile actuale sunt supraevaluate, iar 43% că sunt corect evaluate.

Sondajul este realizat lunar de Asociația CFA România și reflectă anticipațiile analiștilor financiari privind evoluția economiei românești pe un orizont de un an.

***