vineri

19 septembrie, 2025

Încrederea analiștilor financiari s-a îmbunătățit în august, dar așteptările sunt pesimiste: Risc de recesiune, prognoze de inflație și deficit în creștere

De Alexandra Pele

19 septembrie, 2025

Încrederea analiștilor financiar în evoluția economiei României a continuat să se îmbunătățească în august, însă indicatorii continuă să sugere condiții de recesiune, specialiștii invocând incertitudinile cauza de dezechilibrele la nivel macro, precum și impredictibilitatea politicii fiscale.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a crescut în luna august cu 2,3 puncte, până la valoarea de 37,2 puncte. Cele două componente ale sale au avut evoluții diferite. Astfel, componenta de anticipații a crescut cu 0,5 puncte, până la valoarea de 34,2, în timp ce componenta de condiții curente a crescut cu 5,8 puncte, până la valoarea de 43,4. 

“În condițiile confirmării rating-ului României, indicatorul de încredere a înregistrat o creștere în ultimele două luni. Însă, în continuare, nivelul indicatorului și ambele sale componente indică condiții de recesiune. De asemenea, dezechilibrele la nivel macro, precum și impredictibilitatea politicii fiscale, vor menține incertitudinea cu privire la evoluția economiei românești, lucru reflectat și de componenta de anticipații a indicatorului”, a comentat Adrian Codîrlașu (foto), președinte CFA România.

Creștere a anticipațiilor inflaționiste


Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (septembrie 2026) a crescut comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă și a atins nivelul de 6,63%.

Mențiune: la momentul realizării sondajului, rata inflației se situa la valoarea de 7,84%.

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 83% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, în timp ce 10% anticipează o stabilitate. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1024 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,1522 lei pentru un euro.

Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale în orașe, 43% dintre participanți, anticipează o stagnare în următoarele 12 luni, în timp ce tot 43% anticipează o  scădere. De asemenea 67% dintre participanți consideră că prețurile actuale sunt supra-evaluate, iar 27% că sunt corect evaluate. 

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2025 a crescut ușor comparativ cu exercițiul anterior, la valoarea medie a anticipațiilor de 7,7% din PIB.


Anticipațiile de creștere economică pentru anul 2025 se situează, într-o ușoară scădere față de exercițiul anterior, la valoarea medie de 0,7%, existând și opinii în rândul participanților privind o posibilă intrare în recesiune a economiei românești.

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 60% în următoarele 12 luni.

(Citește și: ”Analiști: Opoziția politică față de măsurile de reechilibrare de care are nevoie România riscă să mențină deficitul mare și să determine o ajustare economică dureroasă”)

***

