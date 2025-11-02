Sentiment de iarnă în economie, în plină toamnă. Analist: Început de trimestru patru dominat de pesimism – piața muncii s-a răcit

Încrederea consumatorilor și a managerilor din mediul de afaceri românesc în economia locală a scăzut în octombrie la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani, conform Indicatorului de încredere publicat în fiecare lună de Comisia Europeană (Economic Sentiment Indicator – ESI).

Aceasta a fost a șaptea lună consecutivă de deteriorare a încrederii în economie, conform datelor ESI.

Analiștii Erste punctează la rândul lor că indicatorul sentimentului economic este de șase luni la rând în teritoriul recesionist, ”semnalând un pesimism persistent în economia României după adoptarea pachetului fiscal, care a avut amploare”.

”Îmbunătățirile marginale pe zona de încredere a consumatorilor și (a managerilor) din construcții nu au fost suficiente pentru a compensa deteriorarea sentimentului din industrie, servicii și comerțul cu amănuntul”, notează Vlad Ioniță, economist la Erste, într-un raport de analiză.

În graficul de mai jos este ilustrată evoluția indicatorului ESI în paralel cu evoluția PIB-ului real:

Erste: Ne așteptăm la o stagnare a PIB în termeni trimestru/trimestru Început sumbru de trimestru IV

”Media ESI pentru trimestrul al treilea a fost mai scăzută decât cea din trimestrul al doilea, ceea ce, teoretic, ar trebui să indice o contracție trimestrială (a economiei). Datele «hard» de frecvență ridicată au oferit semnale mixte în primele două luni ale trimestrului, ceea ce parțial confirmă valorile ESI. Totuși, ESI a fost în contradicție cu datele privind PIB-ul în trimestrul al doilea – probabil din cauza unei reacții exagerate a încrederii consumatorilor la știrile fiscale și politice. Este posibil să asistăm la un fenomen similar și în trimestrul al treilea, întrucât în prezent ne așteptăm la stagnare în termeni trimestriali, mai degrabă decât la o contracție. După ce vom avea mai multe date concrete pentru luna septembrie, imaginea macroeconomică ar trebui să devină mai clară. Indiferent de aceasta, valoarea ESI din octombrie sugerează un început sumbru pentru trimestrul al patrulea”, mai punctează Vlad Ioniță în raportul de analiză Erste.

În industrie, încrederea în sectorul manufacturier a scăzut la -2,8 puncte în octombrie, de la -1,8 puncte în septembrie, ca urmare a creșterii stocurilor și a unei scăderi abrupte a anticipațiilor, acestea din urmă atingând cel mai scăzut nivel din decembrie 2020.

Cele două componente au contrabalansat o creștere a volumului comenzilor pentru industrie.

Conform datelor ESI, gradul de utilizare a capacității în industrie a coborât în trimestrul al patrulea la 68,8%, de la 71,2% anterior, rămânând semnificativ sub media istorică.

Evoluția din România pe ramuri economice

În același timp, încrederea managerilor din sectorul de servicii s-a deteriorat la -1,4 puncte în octombrie, de la -0,4 în septembrie, managerii raportând o situație a afacerilor mai slabă decât anticipată în trecut și a cererii recente. Totuși, s-a înregistrat o îmbunătățire a componentei de așteptări.

Încrederea consumatorilor a crescut marginal în octombrie, la -30,5 puncte de la -31,3 puncte, continuând să oscileze în jurul celor mai scăzute niveluri din perspectivă istorică.

”Îmbunătățirile în componentele orientate spre viitor și în situația financiară trecută au fost suficiente pentru a compensa deteriorarea intențiilor de achiziții majore în viitor.

Creșterea recentă a inflației probabil rămâne în continuare prezentă în percepția consumatorilor”, mai punctează Vlad Ioniță.

Totodată, sentimentul în comerțul cu amănuntul a scăzut la -7,7 puncte în octombrie, de la -5,2 puncte în septembrie. Managerii din comerț au raportat stocuri mai mari și o activitate mai slabă decât anticipată pentru lunile trecute, deși s-au arătat relativ mai optimiști privind perspectivele viitoarele.

Piața muncii s-a răcit în ultimele trimestre

Încrederea în construcții a rămas neschimbată în octombrie, în timp ce așteptările privind prețurile de vânzare au scăzut pe toate segmentele, mai ales în industrie și comerț, pe măsură ce șocul inflaționist de pe partea ofertei s-a estompat.

În același timp, așteptările consumatorilor privind evoluția prețurilor în următoarele 12 luni au înregistrat o scădere accentuată în octombrie, iar indicatorul așteptărilor privind ocuparea forței de muncă a scăzut la 101,6 puncte în octombrie, după 101,9 puncte în septembrie.

Producătorii și comercianții cu amănuntul au raportat intenții mai reduse de angajare, în timp ce managerii din servicii și construcții au raportat perspective ușor mai bune.

Temerile consumatorilor privind șomajul în următoarele 12 luni au scăzut ușor în octombrie, după ce atinseseră în septembrie cel mai ridicat nivel din decembrie 2020.

***