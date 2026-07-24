Al doilea incident în Marea Neagră într-o săptămână: o navă cu cărbuni pentru Ucraina, avariată de o mină sau dronă maritimă în Zona Economică Exclusivă a României

Un nou incident de securitate s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în Marea Neagră, vizând o navă sub pavilion liberian care transporta cărbuni din SUA cu destinația Ucraina. Incidentul a avut loc în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, nava semnalând o avarie care e probabil să fi fost provocată de explozia unei mine marine sau de o dronă maritimă.

„În noaptea de 23 spre 24 iulie 2026, autoritățile române au fost informate, prin intermediul Centrului Maritim de Coordonare și Salvare (MRCC) din cadrul Autorității Navale Române, cu privire la un incident produs la bordul navei comerciale Christiana B, care transporta cărbuni, sub pavilion Liberia, din Norfolk (Statele Unite ale Americii) către Ucraina, aflată în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe. Apelul de urgență a fost transmis prin canalul maritim internațional, echipajul semnalând producerea unei avarii la navă și solicitând sprijin, existând la acel moment informații potrivit cărora exista riscul evacuării echipajului”, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), conform News.ro.

Nu există răniți, echipajul nu a solicitat evacuarea

Ca urmare a primirii solicitării, au fost activate mecanismele de răspuns specifice, mai arată DSU. Centrul Maritim de Coordonare şi Salvare a coordonat intervenţia, iar către zona incidentului au fost direcţionate navele SAR APOLLO şi SAR ARTEMIS ale Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM). Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne a executat o misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situaţiei din teren.

„Din informaţiile comunicate de comandantul navei rezultă că nu există persoane rănite şi că echipajul nu mai solicită evacuarea. De asemenea, nava este în măsură să îşi continue deplasarea către ţărm, în vederea efectuării verificărilor tehnice şi a remedierii avariei. Evaluările preliminare indică faptul că avaria produsă la nivelul magaziei nr. 6 este posibil să fi fost provocată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine”, relatează DSU.

Autorităţile române transmit că monitorizează evoluţia situaţiei şi menţin cooperarea operaţională între toate structurile cu atribuţii în domeniu, în vederea acordării sprijinului necesar şi a adoptării măsurilor corespunzătoare.

Incidentul este al doilea de acest gen din această săptămână, după ce marţi, o altă navă sub pavilion Liberia a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul ţărmului românesc, la bord izbucnind un incendiu. Nava se îndrepta către portul ucrainean Reni. Trei marinari au fost răniţi, unul dintre ei decedând joi la spital.

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