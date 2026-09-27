„Incident major” la o bază aeriană din Marea Britanie utilizată pentru atacuri în Iran de către forțele SUA

Poliția britanică a anunțat duminică arestarea mai multor bărbați suspectați de încălcarea legislației privind explozibilii, iar armata a inspectat mai multe vehicule după ce măsurile de securitate au fost intensificate la o bază aeriană britanică utilizată de forțele aeriene americane în sud-vestul Angliei,relatează BBC.

„Câțiva bărbați” au fost arestați fiind bănuiți de comiterea unor infracțiuni prevăzute de Legea privind explozivii, a anunțat Poliția din Gloucestershire.

O echipă a armatei specializată în dezamorsarea munițiilor explozive se află la fața locului și examinează mai multe vehicule.

Locuitorii satului Whelford, situat în apropierea bazei, au fost evacuați, unii în pijamale.

Ancheta privind incidentul de la baza RAF Fairford este condusă de poliția antiteroristă, iar din informațiile de care dispune BBC, reiese că ancheta nu a fost declanșată pe baza unor informații din serviciile de informații.

Guvernul britanic a autorizat SUA să utilizeze baza RAF Fairford pentru a efectua lovituri asupra unor amplasamente de rachete iraniene care atacă nave în Strâmtoarea Ormuz.

Un martor ocular citat de Reuters a relatat că polițiști înarmați blocau accesul la poarta principală a bazei. Aproximativ 30 de vehicule de intervenție, inclusiv mașini de poliție, ambulanțe și autospeciale de pompieri, erau staționate în localitatea Fairford, situată în apropierea bazei.

„Mai multe imobile din zona Whelford sunt în prezent evacuate în urma declarării unui incident major. Măsura survine după arestarea mai multor bărbați suspectați de încălcarea prevederilor Legii privind explozibilii”, a anunțat poliția din Gloucestershire într-un comunicat, referindu-se la un sat situat în apropierea bazei aeriene.

„Echipa specializată a armatei pentru neutralizarea dispozitivelor explozive examinează în prezent mai multe vehicule”, a adăugat poliția.

Un purtător de cuvânt al forțelor aeriene ale SUA a declarat că nu va discuta despre măsurile specifice de protecție.

„501st Combat Support Wing și celelalte unități ale noastre staționate în Marea Britanie rămân vigilente și vor lua măsurile adecvate pentru a asigura siguranța și securitatea personalului militar american, a civililor, a contractorilor și a familiilor acestora”, a precizat purtătorul de cuvânt.

„Evaluăm în permanență o serie de factori care determină măsurile pe care le implementăm sau le modificăm pentru a ne proteja instalațiile, personalul și familiile acestuia”, a adăugat sursa citată.

În luna iulie, Marea Britanie a anunțat că forțele sale armate sunt pregătite să protejeze țara împotriva oricărui atac, după ce Gardienii Revoluției din Iran au avertizat să nu se permită decolarea bombardierelor americane de la baza Fairford.

De asemenea, miniștrii britanici i-au informat pe administratorii acestei infrastructuri esențiale cu privire la amenințarea reprezentată de Rusia, guvernul fiind tot mai preocupat de posibile operațiuni de sabotaj și atacuri cibernetice. Rusia neagă faptul că ar lansa atacuri hibride împotriva națiunilor occidentale.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene ale SUA a declarat că personalul său staționat la baza RAF Fairford „rămâne vigilent”.

Acesta a adăugat că, deși sunt la curent cu situația actuală de la Fairford, nu vor discuta despre măsurile specifice de protecție a forțelor.

„Aripă 501 de sprijin în luptă și celelalte aripi ale noastre staționate în Marea Britanie rămân vigilente și vor lua măsurile adecvate pentru a asigura siguranța și securitatea membrilor noștri ai forțelor armate americane, a civililor, a contractorilor și a familiilor acestora”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Evaluăm constant o serie de factori care determină ce măsuri instituim sau modificăm pentru a ne proteja instalațiile, personalul și familiile acestora.”

Marea Britanie a declarat în iulie că forțele sale armate erau pregătite să protejeze țara împotriva oricărui atac, după ce Gărzile Revoluționare Iraniene au emis un avertisment prin care interziceau bombardierelor americane să decoleze de la Fairford.

Baza de la Fairford este utilizată încă din februarie pentru a lansa operațiuni împotriva Iranului în cadrul conflictului din Orientul Mijlociu.

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