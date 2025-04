Infrazgomotele încetinirii mondiale: Una din cele mai mari companii de mașinării industriale raportează o „scădere dramatică” a cererii din întreaga lume

Haas Automation, unul din primii 10 mari producători de mașinării industriale și soluții de automatizare din lume, a anunțat măsuri de reducere a producției sale din SUA, în contextul în care se confruntă cu o scădere „dramatică” a cererii pentru mașinăriile sale, fără de care nu se pot face investiții în capacități industriale.

Compania arată într-un comunicat publicat pe propriul site că scăderea cererii se resimte atât de la clienții din SUA, cât și de la cei internaționali. Haas Automation a transmis că analizează în prezent impactul complet al tarifelor asupra operațiunilor sale.

Compania reduce producția și oprește angajările

„Din precauție, am redus producția și am eliminat orele suplimentare la singura noastră fabrică de producție din Oxnard, California, unde avem 1.700 de angajați și unde activăm din 1983. De asemenea, am oprit angajările și am suspendat toate solicitările de personal nou”, potrivit comunicatului.

Compania mai transmite că deși tarifele vor avea un impact semnificativ asupra afacerilor sale, Haas Automation rămâne optimistă că administrația Trump va găsi soluții care să ofere sprijin producătorilor americani.

„Soluții care să ne permită să continuăm fabricarea mașinăriilor CNC Haas în SUA, menținând mii de locuri de muncă în uzina noastră din Oxnard, California, și indirect prin intermediul punctelor de vânzare Haas din întreaga Americă.

Haas își exprimă în mod special îngrijorarea în legătură cu o posibilă reducere a tarifelor pentru mașinăriile industriale provenite din anumite țări, precum Japonia, Taiwan și Coreea de Sud, fără o reducere corespunzătoare a tarifelor pentru materiile prime și componentele importate în SUA. Un astfel de scenariu ar fi catastrofal pentru industria americană a mașinăriilor industriale, evaluată la 5 miliarde de dolari — un sector esențial pentru securitatea națională a Statelor Unite”, transmite compania.

Potrivit acesteia, mașinăriile industriale sunt fundamentale pentru întreaga infrastructură de producție din SUA. Haas este cel mai mare producător de mașinării industriale din lumea vestică.

***