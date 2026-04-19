Început slab de an pentru industria românească, ”ținem pasul” cu industria germană și cea din zona euro

Producția industrială în februarie a scăzut cu 0,4%, față de ianuarie și cu 1,5% față de aceeași lună din 2025, mai scăzută decât mediana sondajului Bloomberg de 1% (an/an). Analiștii de la Erste Bank se declară surprinși de această scădere a industriei din februarie, deoarece indicatorii lunari de încredere se situau în domeniul pozitiv.

În Europa, activitatea întreprinderilor germane, pe total sectoare industriale, s-a contractat în februarie față de ianuarie. Însă, ceva optimism inspiră pentru perioada imediat următoare creșterea ușoară a activității din întreprinderile industriei prelucrătoare.

Cu toate că Erste Bank își păstrează prognoza de redresare a producției industriale în 2026, după trei ani consecutivi de contracție, datele de început de an indică riscuri mai mari de scădere. „Ne așteptăm ca și martie să fie o lună slabă pentru producția industrială, reflectând impactul recentei escaladări a conflictului din Iran”, se arată în analiza Erste.

Investițiile semnificative în securitatea UE, împreună cu stimulentele fiscale mari din Germania pentru cheltuieli de infrastructură și apărare, vor stimula probabil industria europeană. Cu toate acestea, redresarea va fi probabil inegală, deoarece sectoarele industriale mari consumatoare de energie vor fi afectate în continuare de costurile energetice.

Industriea prelucrătoare a avansat cu 0,7% în februarie față de luna anterioară și a scăzut cu 2,4% față de anul precedent. Activitatea din industria extractivă a scăzut cu 2% față de ianuarie și cu 3,1% față de anul precedent. Producția de energie a scăzut lunar cu 2,7% și a crescut cu 4,4 față de anul precedent.

Indicele PMI pentru industria prelucrătoare BCR România a semnalat o încetinire a ritmului de scădere în martie, îmbunătățindu-se la 46,6 de la 45,3 în februarie. Îmbunătățirea reflectă contribuții pozitive din partea aproape tuturor componentelor, cu excepția timpilor de livrare ai furnizorilor, al căror impact negativ rămâne relativ modest.

Cererea continuă să fie una dintre problemele cheie pentru activitatea întreprinderilor din industria prelucrătoare. Conflictul din Orientul Mijlociu pare să afecteze sectorul mai vizibil prin creșterea costurilor de producție deocamdată, cu o transmitere limitată asupra prețurilor de producție.

Încrederea în industria prelucrătoare din indicele ESI a scăzut la -3,0 în martie de la -1,5 în februarie, determinată în principal de așteptări mai mici pentru producție și de un nivel mai scăzut al portofoliului de comenzi.

Indicatorii externi de încredere au arătat semnale mixte în martie. Componenta de producție a indicelui Ifo pentru climatul de afaceri pentru Germania a scăzut după creșterile din lunile anterioare. În special, așteptările s-au deteriorat brusc, iar companiile și-au evaluat situația actuală mai puțin favorabil. Scăderea a fost cea mai pronunțată în industriile mari consumatoare de energie. Indicele PMI pentru producția germană (S&P Global Germany Manufacturing PMI) a crescut la 52,2 în martie, de la 50,9 în februarie, marcând cel mai ridicat nivel din mai 2022. Producția și comenzile noi au avut contribuții pozitive, dar creșterea generală a fost determinată în principal de indicele timpilor de livrare ai furnizorilor, care este inversat în calculul PMI, deoarece termenele de livrare mai lungi semnalează de obicei o cerere mai puternică.

Producția din zona euro a crescut în februarie, dar cu doar 0,4% față de ianuarie. Aceasta lasă nivelurile de producție sub cea mai mare parte a anului 2025. Iar creșterea prețurilor la energie a pus o presiune suplimentară asupra industriei mari consumatoare de energie începând cu martie. Nu vă așteptați la o revenire în curând.

Activitatea industrială din zona euro și-a dovedit reziliența pe parcursul anului trecut, în ciuda turbulențelor semnificative din zona tarifelor comerciale. Însă începutul anului 2026 sădește pesimismul în rândul industriașilor. Optimismul indus de promisiunile de investiții în infrastructură și industria militară, războiul din Orientul Mijlociu a risipit aceste așteptări ale unei reveniri a producției pe scară largă. În special, ramurile industriale mari consumatoare de energie vor fi puternic afectate.

Creșterea producției industriale în UE a inegală. Germania, Franța și Olanda au înregistrat contracții ale activității industriale, în timp ce Italia a înregistrat o ușoară creștere. Iralanda – recunoscută pentru volatilitatea datelor referitoare la industrie – a înregistrat o creștere de 5,7% în februarie. Nici pe categorii industriale producția nu a avut o tendință evidentă în ultimele luni.

Luând în calcul războiul din Orientul Mijlociu care a început în martie, este de așteptat ca producția să fie supusă unor presiuni suplimentare. În special ramurile energointensive își pierd competitivitatea, iar gradul ridicat de incertitudine se reflectă în amânarea deciziilor de investiții. Însă, deși alte sectoare – în special cele de înaltă tehnologie – ar putea continua să aibă performanțe foarte bune, riscurile de scădere sunt tot mai mari.

***