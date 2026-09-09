Începe selecția noului Consiliu de Administrație al Nuclearelectrica

Ministerul Energiei, acționarul majoritar al Nuclearelectrica (cu o participație de 82,4981%), a solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a cinci membri ai Consiliului de Administrație. Noul CA va alege președintele companiei, poziție asigurată de Mihai Laurențiu Gioară, timp de cinci luni, după demisia lui Cosmin Ghiță.

În prezent, din Consiliul de Administrație al Nuclearelectrica fac parte: Laurențiu Nicolae Cazan – președinte, Vasilica Grajdan, Dumitru Chireșan, Nina Popa, Gheorghe Ioniță – membri.

Selecția conducerii executive va reveni noului Consiliu de Administrație al SNN, prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit la nivelul acestuia.

Procedura de selecție va fi derulată de Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Ministerul atrage atenția că mandatele administratorilor și directorilor companiei nu pot fi reînnoite fără aprobarea Ministerului Energiei, acordată cu avizul AMEPIP.

În adresa prin care ME solicită organizarea AGA, se propune aprobarea următoarei hotărâri:

„Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Națională Nuclearelectrica S.A., respectiv a 5 (cinci) administratori, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară”.

Cosmin Ghiță eliberează funcția pe 2 octombrie

Reamintim că Cosmin Ghiță pleacă efectiv de la conducerea SNN începând cu 2 octombrie, deși actualul mandat urma să expire în februarie 2027.

El a demisionat într-o situație de criză pentru companie, cu ambele reactoare de la Cernavodă oprite din cauza secării Dunării.

Cu puțin înainte de anunțarea plecării lui Cosmin Ghiță a fost finalizat al Corpului de Control al Prim-ministrului privind proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești, în care există o întârziere de 20 de luni și pentru care s-au cheltuit bani în mare parte pentru studii, analize și achiziția terenului. Conducerea SNN a susținut că toate deciziile au fost luate în limitele legii, cu aprobarea acționarilor și în interesul companiei.

Cosmin Ghiță a deținut poziția de Director General în cadrul Nuclearelectrica din septembrie 2017.

„Consiliul de Administrație al SN Nuclearelectrica SA îi mulțumește domnului Cosmin Ghiță pentru profesionalism, dedicare și implicare în dezvoltarea programului nuclear românesc, menținerea ciclului de combustibil nuclear prin preluarea FPCU Feldioara, dezvoltarea proiectelor de investiții ale companiei, cu accent pe extinderea de capacități nucleare și implementarea de proiecte inovative la nivel european, valorificând, astfel, rolul energiei nucleare dincolo de producție. În egală măsură apreciem efortul și pentru dezvoltarea resursei umane și strategia de formare a unei noi generații de nucleariști”, a declarat Laurențiu Cazan, președintele Consiliului de Administrație al Nuclearelectrica, în momentul demisiei.

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