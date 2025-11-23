cursdeguvernare

duminică

23 noiembrie, 2025

Stiri

Ministrul sănătății anunță reclasificarea spitalelor în funcție de infrastructură și de serviciile medicale oferite: Vor fi 4 categorii, în loc de 8

De Vladimir Ionescu

23 noiembrie, 2025

Spitalele vor fi fi reclasificate în patru categorii, în funcție de infrastructura deținută și de serviciile medicale pe care le pot oferi, a anunțat sâmbătă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, citat de Agerpres.

În momentul de față există opt categorii de spitale, fiecare cu alt plan de tarifare şi propriile reguli, a explicat ministrul:„Nimeni nu mai înţelege nimic din ce se întâmplă acolo. Ideea de bază este una simplă, de a simplifica lucrurile cât se poate de mult. Vom avea spitale de importanţă strategică, adică acele spitale care au infrastructura necesară pentru a putea răspunde unei catastrofe, de exemplu, pentru a putea extinde capacitatea ATI, capacitatea blocului operator, capacitatea de intervenţie în caz că ne întâlnim cu victime multiple. Sunt acele spitale care pot oferi toate tipurile de servicii medicale de urgenţă”.

Accesul la servicii medicale nu a crescut în ultimii 10 ani, deși toate spitalele pretind că oferă toate tipurile de servicii

„Nu toate spitalele trebuie să ofere toate tipurile de servicii. Cu această gândire sovietică am ajuns acum în situaţia în care să avem foarte multe unităţi sanitare care nu îşi pot acoperi gărzile, care nu au toate specialităţile, care nu oferă de fapt servicii pacienţilor şi acesta este un motiv discutat de ani de zile de nemulţumire din partea pacienţilor. Practic, noi nu am reuşit în ultimii zece ani, în anumite zone, să creştem accesul oamenilor la servicii de sănătate”, a explicat ministrul Alexandru Rogobete.

Reclasificarea nu va duce la închiderea spitalelor


„Reclasificarea spitalelor înseamnă că din opt categorii de spitale vom avea doar patru, iar toate vor fi reclasificate, remonitorizate şi încadrate acolo unde le este locul în funcţie de infrastructură, capacitatea de a oferi servicii şi, foarte important, dorinţa lor de a-şi dezvolta zona de ambulatoriu de specialitate, care este absolut necesară”, a mai menţionat ministrul Rogobete.

(Citește și: Video / Reforma în Sănătate – Măsurile concrete anunțate de premierul Bolojan și ministrul Rogobete)

****


Articole recomandate:

