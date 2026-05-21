Începe evaluarea activelor Elcen pentru preluarea companiei de către Primăria Capitalei – întâlnire între premierul Bolojan și primarul Ciucu

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a convenit cu premierul interimar Ilie Bolojan, care este și ministru interimar al Energiei, evaluarea activelor Elcen, în perspectiva preluării Elcen de către Primăria Municipiului Bucureşti.

La întâlnirea de joi, la care au participat și specialiști ai Ministerului Energiei, s-au stabilit următorii pași concreți pentru transferul Elcen la Primăria Capitalei şi pentru a realiza Sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) în Bucureşti.

Acesta este un proiect despre care se discută de mulţi ani, dar „fără nicio finalizare”, menționează Primăria Capitalei, într-un comunicat. „Vrem să punem în practică decizii luate anterior, apoi tergiversate ani de zile. SACET înseamnă Sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică. Este reţeaua care produce, transportă şi distribuie căldură şi apă caldă către locuinţe şi clădiri. În Bucureşti, sistemul implică în principal că Elcen produce agentul termic în centrale, iar Termoenergetica transportă şi distribuie căldura către consumatori”, a declarat Ciprian Ciucu, citat în comunicat.

Preluarea Elcen de către Primăria Capitalei va permite ca producţia şi distribuţia să fie coordonate printr-un sistem unitar, pentru a facilita investiţiile şi modernizarea reţelei.

Ideea este veche, însă la nivel de guvern nu s-a acceptat niciodată, decât la nivel de discurs, această preluare.

De data aceasta, când primarul general este omul de încredere al premierului, ambii din PNL, șansele ca proiectul sp fie pus în practică sunt mari.

„Evident, procesul de preluare va putea fi blocat iarăşi de către viitorul Guvern. Să vedem… Deciziile corecte nu trebuie să aibă culoare politică, termoficarea nu trebuie să aibă culoare politică pentru că cei care au de suferit sunt bucureştenii”, a mai spus primarul general.

ELCEN produce agent termic pentru București și energie electrică pentru SEN, dar încasează cu întârziere facturile, ceea ce îi creează un decalaj financiar mare. Principala problemă o reprezintă datoriile Termoenergetica (distribuitorul de apă caldă și căldură din București) către Elcen, sume ce depășesc 1,5 miliarde de lei.

Compania are în derulare proiecte de modernizare pentru CET București Sud, Grozăvești și Progresu, finanțate prin Fondul pentru Modernizare, în valoare totală de circa 362 milioane de euro.

