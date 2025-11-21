Începe campania electorală – 18 candidați pentru Primăria Capitalei

Campania electorală pentru desemnarea noului primar general al Capitalei, în care sunt înscriși 18 candidați, începe sâmbătă şi se încheie pe 6 decembrie, la ora 7:00.

Cei 18 competitori au la dispoziţie două săptămâni pentru a convinge electoratul să le acorde votul pe 7 decembrie.

De la începerea campaniei electorale, pe 22 noiembrie, la ora 00:00, trebuie respectate toate prevederile legale în vigoare, fiind permise doar anumite tipuri de activităţi şi materiale de propagandă, precum:

afişele electorale

materialele de propagandă electorală audio sau video difuzate de mass-media audiovizuală în condiţiile legii

publicitatea în presa scrisă

materialele de propagandă electorală online

broşurile

pliantele

alte materiale tipărite din aceeaşi categorie.

Alte reguli și interdicții

Materialele publicitare politice vor fi etichetate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2024/900, respectând cerinţele generale şi modelele din anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2025/1410.

Competitorii politici au obligaţia înlăturării, până la data începerii campaniei electorale, a tuturor materialelor de propagandă utilizate până la acel moment care nu respectă regulile permise de legislaţia în vigoare.

În campania electorală este interzisă folosirea mesajelor sau a sloganurilor discriminatorii, a mesajelor de incitare la ură şi intoleranţă şi a oricăror forme, mijloace, acte şi acţiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă sau etnică.

Este interzisă utilizarea vehiculelor inscripţionate sau colantate cu sloganuri de campanie sau cu imagini ale candidaţilor, precum şi cu alte referiri la competitorii electorali, utilizarea vehiculelor care difuzează materiale audio, în mers sau staţionar, organizarea de spectacole, serbări, focuri de artificii, utilizarea de bannere, mesh-uri, corturi publicitare, pavilioane publicitare, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcţionale, structuri de publicitate autoportante, mijloace de publicitate, panouri publicitare, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă.

Cei 18 candidaţi înscriși în cursa pentru PMB:

Cătălin Drulă (USR)

Ciprian Ciucu (PNL)

Anca Alexandrescu (candidat independent propus de Alianţa electorală ”Dreptate pentru Bucureşti”)

George Burcea (Partidul Oamenilor Tineri)

Daniel Băluţă (PSD)

Virgil Alexandru Zidaru (independent)

Ana Maria Ciceală (partidul Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate)

Rareş Lazăr (Partidul România în Acţiune)

Oana Creţu (Partidul Social Democrat Unit)

Vlad Gheorghe (independent)

Eugen Orlando Teodorovici (independent)

Gheorghe Macovei (Partidul România Mare)

Gheorghe Neţoiu (independent)

Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache)

Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioţii Poporului Român)

Angela Negrotă (independent)

Dănuţ Angelo Trifu (independent)

Constantin-Titian Filip (independent).

****