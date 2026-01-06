Încep discuțiile pentru reformarea sistemului de gărzi din spitale – durată redusă și plăți majorate, în unitățile de urgență suprasolicitate

Ministerul Sănătății va începe săptămâna viitoare discuțiile, cu sindicatele și societățile profesionale, pentru reformarea gărzilor medicale. Sistemul va fi regândit pentru a face diferența între remunerarea medicilor din spitalele de urgență suprasolicitate și cei din unitățile cu activitate redusă.

Sistemul este disfuncțional, de mulți ani, iar problema a fost tratată adesea superficial, fără a fi corectate problemele de fond – echitatea și sustenabilitatea -, menționează ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-un mesaj postat pe Facebook.

„Sistemul de gărzi trebuie reformat, regândit și adaptat realităților din spitale. (…) Împreună cu sindicatele și societățile profesionale lucrăm deja la soluții concrete: împărțirea gărzilor în gărzi la domiciliu, gărzi de monitorizare și gărzi de urgență, plătite diferențiat, în funcție de responsabilitate și nivelul real de solicitare”, explică ministrul.

Săptămâna viitoare, responsabilii din MS, împreună cu sindicatele și asociale profesionale din Sănătate vor începe elaborarea modificărilor legislative ce vor fi introduse pentru reformarea gărzilor.

Primele modificări vor fi aplicate în spitalele de urgență, acolo unde presiunea este maximă și unde numărul de pacienți este foarte mare, conform ministrului Sănătății.

„Vă rog să privim acest demers cu echilibru, cu viziune și cu strategie. Sistemul de sănătate trebuie adaptat realităților de astăzi. Crize vor mai apărea, dar responsabilitatea noastră este să le depășim inteligent și să construim soluții care să facă bine oamenilor din sistem și pacienților”, le transmite Alexandru Rogobete actorilor din sistemul de sănătate vizați de reforme.

Prima măsură ce ar putea fi convenită – reducerea gărzilor la 12 ore, în spitalele de urgență cu volum mare de lucru

Remodelarea sistemului va diferenția gărzile în gărzi la domiciliu, gărzi de monitorizare și gărzi de urgență, care vor fi plătite diferențiat și în funcție de responsabilitate și nivelul real de solicitare.

„Este însă evident un lucru: în spitalele de urgență, pentru anumite specialități, este nevoie de introducerea gărzilor de 12 ore (în loc de 24 de ore, în prezent – n.red.), cel puțin într-o primă etapă. Sunt din ce în ce mai convins că acest pas este necesar pentru protejarea personalului medical și pentru siguranța pacienților”, menționează ministrul.

Colegiul Medicilor din România (CMR) a anunțat deja, luni, în anticiparea negocierilor ce urmează, că susţine gărzi lecu o durată de 12 ore în unităţile medicale ce presupun un număr mare de cazuri cu patologie complexă, ce implică un efort semnificativ crescut al medicilor, așa cum este cazul spitalelor de urgență.

Garda medicului reprezintă o activitate medicală ce trebuie gestionată cu responsabilitate asumată continuu, ce implică atenţie, decizii rapide şi intervenţii în momente critice, dar şi un efort extins al medicului aflat de gardă, menționează CMR.

Medicii solicită includerea gărzilor în vechimea în muncă

Reamintim că aceste gărzi sunt plătite la nivelul anului 2017, iar vechimea este calculată în ani, nu în orele efective de muncă.

De aceea, Colegiul solicită, de asemenea, recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă, întrucât efortul depus de medici în aceste perioade intens solicitante în multe situaţii trebuie reflectat în mod corect în parcursul profesional şi în drepturile legale ale doctorilor.

În ceea ce privește plata, Colegiul propune ca soluție plata orelor de gardă la nivelul grilelor actuale de salarizare, pentru toate segmentele de asistenţă medicală, astfel încât activitatea în gardă a medicilor să fie evaluată corect şi în conformitate cu nivelul de responsabilitate, efort şi complexitate al activităţii desfăşurate.

CMR mai propune evaluări profesionale centrate pe actul medical, care să ia în considerare dificultatea cazurilor gestionate, riscurile implicate şi presiunea sub care sunt luate deciziile medicale, unele chiar vitale, în special în cadrul gărzilor.

