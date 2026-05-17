Încep consultările oficiale la Cotroceni cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru.

E prima zi de astfel de consultări, iar marea miză e găsirea unei formule de majoritate parlamentară care să susțină un guvern, eliminând din ecuația partidul AUR potrivit declarațiilor președintelui Dan.

Problema e însă că PNL și USR au decis în forurile statutare că nu vor mai guverna alături de PSD și nu vor susține un guvern din care PSD va face parte.

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, șeful statului are programate consultări cu:

Partidul Social Democrat – la ora 9:00

Alianța pentru Unirea Românilor – la ora 10:00

Partidul Național Liberal – la ora 11:00

Uniunea Salvați România – la ora 12:00

Uniunea Democrată Maghiară din România – la ora 13:00

Grupul parlamentar al minorităților naționale – la ora 14:00

Partidul S.O.S. România – la ora 15:00

Partidul Oamenilor Tineri – la ora 16:00.

La un an de la câștigarea mandatului de președinte (turul al doilea al alegerilor prezidențiale – 18 mai 2025), Nicușor Dan este nevoit să se consulte cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru, având în vedere că Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE – „Întâi România” împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată pe 5 mai de Parlament. S-au înregistrat 281 de voturi „pentru”, patru „împotrivă”, iar trei au fost anulate.

Conform articolului 85 din Constituție, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

Articolul 103 din Legea fundamentală prevede că:



(1) Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor.

În ultimul an, guvernarea a fost asigurată de coaliția formată din PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul parlamentar al minorităților naționale.

Vineri, președintele Nicușor Dan preciza că întrebarea pe care o va adresa tuturor formațiunilor, la consultările de la Cotroceni, va fi „care este majoritatea pe care o propun”, fie că este vorba de Guvern „complet”, minoritar sau tehnocrat, menționând că trebuie să fie o majoritate prooccidentală.

„Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări (…): care va fi majoritatea, fie că vorbim de Guvern complet, fie că vorbim de Guvern minoritar, fie că vorbim de Guvern tehnocrat. (…) Asta este întrebarea esențială și de acolo o să începem discuția”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că nu ia în calcul AUR pentru susținerea unui Guvern minoritar.

„Așa cum am spus, chestiunea fundamentală este majoritatea parlamentară și pentru majoritatea parlamentară fiecare dintre partide are niște condiții în trepte cumva. E o întrebare tehnică, cu multe răspunsuri tehnice, cu multe scenarii tehnice, în care nu vreau să intru acum. Rămân la afirmația generală, care să fie majoritatea”, a spus șeful statului.

