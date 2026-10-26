Video / Incendiul de la Carfil-Romarm, declanșat de o rețea de sabotaj coordonată de Rusia, anunță SRI – 2 persoane arestate în Germania

Incendiul izbucnit la 14 septembrie pe platforma industrială Carfil din Brașov, în imediata apropiere a companiei de armament Carfil SA, filială a Romarm, a fost un act de sabotaj al unei rețele coordonată de către serviciile secrete ale Federației Rusie, anunță SRI, într-un comunicat transmis luni.

DIICOT transmite și el că două dintre cele trei persoane implicate în acest incendiu au fost arestate.

Cazul de la Carfil se înscrie într-o campanie mai amplă de operațiuni de sabotaj ale Rusiei în Europa și este una dintre tentativele ce au vizat obiective din România, inclusiv facilități militare internaționale sau utilizate pentru instruirea forțelor armate ucrainene, mai spune SRI.

Rusia recrutează executanți pe rețelele sociale și apoi îi folosește pentru acte de sabotaj, contra unor sume de bani.

Prezentăm integral comunicatul SRI:

„Serviciul Român de Informații, în cooperare cu parteneri interni și externi, a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului din 14 septembrie 2026, din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM. Investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene. În legătură cu activitatea acestora sunt în desfășurare proceduri judiciare, în România și în cooperare cu autorități din mai multe state europene. Datele obținute până în prezent arată că misiunile rețelei nu se limitau la România. Coordonatorii din Federația Rusă îi atribuiseră o serie extinsă de ținte din regiune: facilități de producție de armament, de stat și private, precum și alte obiective de interes militar și industrial. Cazul se înscrie într-o campanie mai amplă de operațiuni de sabotaj coordonate de Federația Rusă în Europa. Investigațiile desfășurate în acest an au identificat și alte tentative care au vizat obiective din România, inclusiv facilități militare internaționale sau utilizate pentru instruirea forțelor armate ucrainene. Aceste acțiuni urmăresc intimidarea, afectarea capacităților de apărare și slăbirea contribuției statelor vizate la securitatea europeană și regională. Recrutarea pentru sabotaj poate începe cu o ofertă de bani pentru o sarcină aparent inofensivă. SRI atrage atenția că recrutarea se desfășoară, de regulă, prin rețele sociale. Persoanelor abordate li se oferă inițial bani pentru activități punctuale, precum observarea sau fotografierea unor obiective. Ulterior, sarcinile devin tot mai grave, putând ajunge la distrugeri, incendieri sau chiar asasinate. În cazul unui refuz, coordonatorii pot recurge la presiuni și șantaj. Rețelele exploatează în special vulnerabilități financiare, dependențe sau antecedente infracționale. Pentru a-și ascunde identitatea și deplasările, membrii acestora folosesc frecvent transport, cazare și mijloace de plată pe numele altor persoane, precum și comunicații prin cartele din state terțe și aplicații de mesagerie criptată. Aceste elemente trebuie evaluate împreună și în context; luate separat, ele nu indică implicarea unei persoane în activități de sabotaj. SRI, împreună cu DIICOT, Ministerul Apărării Naționale – Direcția Generală de Informații a Apărării și Ministerul Afacerilor Interne, continuă verificările privind operațiunile de sabotaj identificate pe teritoriul național. Serviciul Român de Informații acționează în cooperare cu partenerii naționali, europeni și transatlantici pentru identificarea și contracararea acestor amenințări, protejarea obiectivelor vizate și informarea publicului asupra metodelor prin care operează rețelele de sabotaj.”

DIICOT: 2 dintre incendiatori au fost arestați în Germania, al treilea a fost localizat în Polonia. Sunt 2 belaruși și un ucrainean

Autorităţile române au documentat activitatea infracţională a doi cetăţeni bieloruşi şi a unui cetăţean ucrainean, rezidenţi în state UE, membri ai unei reţele de sabotaj, care sunt implicaţi într-un incendiu suspect care a cuprins sediile mai multor firme din judeţul Braşov, transmite și DIICOT.

Doi dintre ei au fost arestaţi în Germania, în timp ce pregăteau fapte similare, al treilea fiind localizat în Polonia. Ei sunt cercetaţi pentru tentativă la acte de diversiune.

”Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală şi Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu suportul informativ al Serviciului Român de Informaţii au documentat activitatea infracţională a trei cetăţeni străini (doi cetăţeni bieloruşi şi un cetăţean ucrainean) rezidenţi în state UE, membri ai unei reţele de sabotaj. Cercetările au fost demarate în luna septembrie 2026, când pe o platformă industrială din municipiul Braşov, situată in imediata apropiere a societăţii CARFIL SA, filială a CN ROMARM, s-a declanşat un incendiu care a afectat sediile mai multor societăţi comerciale”, a transmis, luni, DIICOT.

Procurorii precizează că cei trei inculpaţi sunt implicaţi în cauză, context în care judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti au emis mandate europene de arestare in lipsă, doi dintre inculpaţi fiind, în baza cooperării internaţionale, depistaţi şi arestaţi preventiv pe teritoriul Germaniei, în timp ce pregăteau comiterea unor fapte similare.

”Astazi, 26 octombrie 2026, a fost emis un al treilea mandat european de arestare, pe numele unui alt inculpat, localizat pe teritoriul Poloniei”, a mai transmis DIICOT.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la acte de diversiune şi sunt efectuate demersurile necesare în vederea extrădării celor trei inculpaţi în Romania.

”Precizăm faptul că, din actele de urmărire penală a rezultat şi faptul că cei trei inculpaţi vizau şi alte obiective de pe teritoriul României şi altor state UE. Acest incident de pe platforma braşoveană, care se adaugă unei serii recente de evenimente similare înregistrate pe teritoriul României, amplificând preocupările legate de securitatea obiectivelor industriale şi a infrastructurilor esenţiale, DIICOT, MAI şi SRI continuă cercetările privind persoanele implicate în comiterea faptei”, au mai precizat procurorii.

Aceştia anunţă că, în actualul climat regional şi european de securitate, caracterizat prin proliferarea tacticilor de război hibrid, ”este monitorizată permanent evoluţia riscurilor asimetrice susceptibile să afecteze ordinea publică sau obiectivele de importanţă strategică din România”.

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