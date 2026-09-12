Al doilea incendiu la un depozit de armament în Bulgaria, în trei săptămâni – Se suspectează un nou sabotaj rusesc, după cel de anul trecut

O explozie a provocat un incendiu la un depozit de armament din centrul Bulgariei, la 30 de km distanță de Veliko Târnovo, în cursul nopții, conform anunțului de sâmbătă al oficialilor bulgari. Acesta este al doilea incendiu la o unitate de muniții în ultimele săptămâni, punctează agenția Reuters, preluată de Agerpres.

În prezent este suspectat un sabotaj, în condițiile în care compania de armament EMKO, care deține depozitul, a fost ținta și primului incendiu similar, produs pe 10 august, la una din fabricile sale. EMKO este condusă de comerciantul bulgar de armament Emilian Gebrev, iar procurorii bulgari susțin că acesta a fost vizat în trecut de atacuri asupra facilităților sale, puse la cale de agenți ruși.

În 2024, Bulgaria a emis mandate de arestare pe numele a șase cetățeni ruși acuzați de implicare în distrugerea unor depozite de armament EMKO, unde se păstrau muniții destinate exportului către Ucraina și Georgia în perioada 2011-2020. La acea vreme, procurorii au afirmat că există motive întemeiate să se presupună existența unor legături între exploziile din Bulgaria, o tentativă de otrăvire a lui Gebrev din 2015 și explozii de la depozite de muniții din Republica Cehă, produse în 2014.

Nu au fost raportate victime în urma incendiului, care a izbucnit în apropiere de satul Ţareva Livada şi a cărui lumină putea fi văzută pe cerul nopţii în înregistrări video difuzate local.

„În acest moment, incendiul se manifestă pe teritoriul bazei de depozitare a fabricii. Se propagă de la un depozit la altul”, a afirmat sâmbătă dimineață Kristina Sidorova, guvernatoarea regiunii Gabrovo.

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