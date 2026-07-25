Incendiile de vegetație din Franța și Spania forțează autoritățile să evacueze peste 200.000 de oameni din calea flăcărilor

Incendiile masive din sud-vestul Franței și centrul Spaniei erau vineri scăpate de sub control, autoritățile fiind obligate să evacueze peste 200.000 de oameni din calea flăcărilor. Președintele francez Emmanuel Macron a ordonat mobilizarea armatei pe măsură ce focul se apropie de orașul Bordeaux. Spania a declarat stare de urgență națională în două regiuni, transmite AFP.

Zeci de mii de oameni au fugit vineri de incendiile de vegetație din sud-vestul Franței urcându-se fie în mașini fie în bărci, iar Spania a declarat stare de urgență națională, deoarece incendiile uriașe s-au amplificat în apropierea Madridului, iar căldura dogoritoare a produs condiții de secetă în toată regiunea.

Un al treilea incendiu era pe punctul de a se contopi cu alte două incendii în afara Madridului, au declarat oficiali guvernamentali.

Autoritățile franceze au ordonat evacuarea totală a peninsulei Cap Ferret, un punct de atracție turistică de pe coasta sa atlantică.

Ambele țări, care au suferit o succesiune de valuri de căldură și incendii în ultimele luni și ani au solicitat ajutor din partea Uniunii Europene, deoarece incendiile au pus la grea încercare serviciile de urgență.

Starea de urgență națională din Spania – prima declarată vreodată din cauza unui incendiu de vegetație – permite acordarea de fonduri federale pentru a face față crizei.

„Acesta este cel mai grav incendiu de vegetație din istoria regiunii noastre”, a declarat Isabel Diaz Ayuso, lidera regională a Madridului, după ce le-a spus reporterilor că incendiile s-au contopit. „Este furtuna perfectă cu temperaturi foarte ridicate și vânturi puternice care nu se potolesc.”

Dora Fernandez, o asistentă medicală în vârstă de 57 de ani care își plimbă câinele în parc, a spus că nu este îngrijorată, în ciuda amplorii incendiului.

„Este departe de aici”, a spus ea, adăugând că pompierii „știu cum să-l oprească”. Ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat reporterilor că vânturile puternice, umiditatea scăzută și temperaturile ridicate complică lupta împotriva flăcărilor.

Carlos Novillo, șeful departamentului de management al situațiilor de urgență al guvernului regional din Madrid, a declarat că se așteaptă ca condițiile meteorologice să se „îmbunătățească” peste noapte, fiind prognozate temperaturi mai scăzute și umiditate mai mare pentru weekend.

Canicula și vânturile puternice alimentează incendiile

În regiunea Madrid, peste 430 de persoane în vârstă și persoane cu dizabilități din cinci cămine de bătrâni s-au numărat printre persoanele evacuate, a declarat guvernul regional din Madrid într-un comunicat.

Televiziunile au arătat ofițeri de poliție ai Gărzii Civile purtând măști de față, ajutând rezidenții în vârstă în scaune cu rotile să se urce în autobuze în timp ce căminele de bătrâni erau evacuate.

Cea mai mare operațiune de evacuare a avut loc în San Martin de Valdeiglesias, majoritatea celor 178 de rezidenți ai căminului privat de bătrâni Lopez Rumayor fiind evacuați la sala de sport municipală.

Spania a cunoscut o serie de incendii în ultimele zile, deoarece un val de căldură și condițiile de secetă au crescut riscul de incendii rapide, în special în zonele cu arbuști și tufișuri unde vegetația uscată a alimentat flăcările.

Cel mai mare incendiu activ din țară arde în provincia Guadalajara, la aproximativ 100 de kilometri nord de Madrid, unde a pârjolit aproximativ 32.000 de hectare în ultima săptămână.

„Trăim o situație dramatică, nu doar în diverse provincii spaniole, ci și în regiuni aflate în țările vecine”, a scris prim-ministrul Pedro Sanchez pe X, spunând că guvernul „a folosit toate resursele disponibile”.

Spania a înregistrat cel mai grav sezon de incendii de vegetație din istoria recentă în 2025, când peste 393.000 de hectare au fost distruse de incendii, potrivit EFFIS.

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