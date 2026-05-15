Câți bani aduce la buget ”taxa Temu/Shein”, pe care AUR vrea să o elimine, deși ea protejează piața românească. 6,67 milioane de colete sub 150 de euro au intrat în România în T1

Bugetul de stat a avut încasări de 166,81 milioane de lei în primul trimestru al acestui an din taxa logistică de 25 de lei aplicată coletelor non-UE, care e în vigoare de la 1 ianuarie 2026, potrivit unui răspuns al ANAF la o solicitare a CursDeGuvernare.ro .

După ce în ianuarie – prima lună de aplicare a noii taxe – bugetul a încasat 48,9 milioane de lei din ”taxa Temu/Shein”, în lunile februarie și martie încasările au crescut moderat și, anualizând, încasările bugetului din această taxă vor depăși 700 de milioane de lei în 2026, în contextul unei probabile reveniri a consumului gospodăriilor populației pe parcursul anului (comerțul cu amănuntul cu bunuri nealimentare a crescut cu +2,7% în martie față de februarie).

Suma este colectată, plătită și raportată de furnizorii de servicii poștale și curierat, în baza legii nr. 239/2025 și vizează coletele extra-comunitare (ce au loc de începere a livrării în afara spațiului european) intrate pe teritoriul național a căror valoare se situează sub pragul de 150 de euro.

6,67 milioane de colete extra-UE cu valoare mai mică de 150 de euro au intrat în România în primul trimestru din 2026

Încasările lunare din taxa Temu/Shein, conform ANAF:

luna ianuarie 2026: 48.920.225 lei;

luna februarie 2026: 55.221.100 lei;

luna martie 2026: 62.668.475 lei.

Încasările din cele 3 luni din această taxă de 25 de lei corespund unui număr de 6.672.392 colete livrate în România din afara spațiului UE, mai bine de 90% având proveniență China.

Diviziunea lunară a coletelor extra-UE livrate în România:

luna ianuarie 2026 – 1.956.809;

luna februarie 2026 – 2.208.844;

luna martie 2026 – 2.506.739.

AUR a depus un proiect de lege pentru eliminarea taxei pe coletele chinezești, deși ea protejează piața românească și aduce venituri la buget – AUR s-a opus și legislației pentru doborârea dronelor rușești

Amintim, în acest context, că AUR a depus la Senat o inițiativă legislativă pentru eliminarea taxei logistice de 25 de lei aplicată coletelor non-UE.

Inițiativa AUR pornește de la reîncâlzirea unui fake news-ul care a circulat la începutul anului privind redirecționarea coletelor către Ungaria (Budapesta, în particular) și pierderile economice ale României, care ar apărea din cauza acestei redirecționări. În realitate, taxarea se face în țara destinatarului coletului, indiferent pe unde intră acest colet în Europa.

Obiectivul declarat al Guvernului la introducerea taxei a fost descurajarea fragmentării artificiale a comenzilor de mare valoare în colete mici, pentru a evita plata taxelor vamale, în contextul creșterii semnificative a numărului de colete livrate din spaţiul extracomunitar în România, de la doar câteva mii, la chiar 200.000 de colete livrate zilnic.

Notă: Amintim că AUR și celelalte așa-zis partide de opoziție SOS România și POT (Partidul Oamenilor Tineri) s-au opus și chiar au contestat la Curtea Constituțională a României (CCR), în primăvara anului 2025, proiectul legislativ care permite Armatei Române să doboare dronele rusești care intră ilegal în spațiul aerian național.

