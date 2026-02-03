cursdeguvernare

marți

3 februarie, 2026

INCAS, certificat de Autoritatea Aeronautică Militară pentru a desfășura activități de proiectare pentru aeronave militare

De Mariana Bechir

3 februarie, 2026

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială Elie Carafoli – INCAS, aflat în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare, a fost certificat ca Organizație de Proiectare, statut stabilit pe criterii riguroase de către de Autoritatea Aeronautică Militară Națională a Ministerului Apărării.

Această certificare confirmă dreptul INCAS de a desfășura activități de proiectare pentru aeronave militare, în conformitate cu cerințele RMAR 21/EMAR 21, acoperind modificări și reparații majore și minore pentru aeronave de mici și mari dimensiuni.

Certificarea marchează recunoașterea unei capacități critice pentru cercetarea aplicată și pentru ecosistemul național de apărare: aceea de a transforma expertiza științifică în soluții aeronautice conforme cu cele mai exigente cerințe operaționale, precizează sursa citată.


„Este o confirmare firească a muncii depuse și a experienței noastre în aviația militară, dar și un punct de plecare pentru extinderea activităților viitoare”, a declarat directorul general al INCAS, dr. fiz. Adriana Ștefan, citată într-un comunicat al Autorității Naționale pentru Cercetare.

Procesul de avizare, finalizat la sfârșitul anului 2025, a presupus alinierea la standarde europene și naționale de navigabilitate militară, audituri succesive și consolidarea procedurilor interne de proiectare și management tehnic.

Pentru cercetarea românească, certificarea consolidează rolul INCAS ca instituție de prim rang într-un domeniu strategic, cu relevanță directă pentru securitatea națională și capacitatea de inovare a României, mai arat[ comunicatul.

(Citește și: Vizită strategică în România – Reprezentanți ai industriilor aerospațiale și apărării din Utah s-au întâlnit cu Guvernul și companii locale)

****


