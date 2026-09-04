Încă o fabrică se închide – în Maramureș – 450 de persoane disponibilizate

Printmasters va reduce treptat producția, urmând ca activitatea unității din Maramureș să înceteze în luna mai 2027, aproximativ 450 de persoane urmând să-și piardă locul de muncă.

Închiderea completă a societății este prevăzută până la sfârșitul anului viitor, relatează DirectMM.

Conducerea Printmasters a explicat că plecarea din Cicârlău face parte din strategia generală a grupului și nu este provocată de eventuale rezultate slabe sau probleme legate de calitatea muncii salariaților de aici.

Printmasters a fost fondată în 2008 ca furnizor de servicii de personalizare pentru clienți din diverse industrii, vizând în primul rând furnizorii și distribuitorii de produse promoționale.

Din 2008 până la achiziția sa de către XD Connects în 2012, Printmasters a servit în principal piața promoțională din regiunea Benelux, cu un portofoliu activ de aproximativ 200 de clienți.

Compania va oferi indemnizații de concediere, asistență pentru găsirea unui alt loc de muncă și acces la consiliere.

Urmează, de asemenea, discuții cu reprezentanții angajaților și cu autoritățile locale.

****