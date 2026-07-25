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Încă o dronă a fost doborâtă sâmbătă dimineață în spațiul aerian românesc

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De Iulian Soare

25 iulie, 2026

Încă o dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian românesc sâmbătă dimineaţă, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă), a anunțat preşedintele Nicuşor Dan.

„În această dimineaţă, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă)”, a scris pe Facebook preşedintele.

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că sâmbătă, că la ora 08:22, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spaţiul aerian naţional a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina.


”Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au interceptat ţinta aeriană şi au executat procedurile standard de identificare şi neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiţii de siguranţă într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei”, au transmis reprezentanţii Ministerului Apărării. 

Echipe ale MApN urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări.

În urmă cu o zi, o dronă  fost doborâtă, tot de un pilot român, în zona localităţii Padina, din judeţul Buzău.

Cititi si: Live / O dronă a fost doborâtă de un F-16 românesc în județul Buzău – Președintele României: Echipele instituțiilor cercetează zona și vor veni cu detalii despre incident

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