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Încă o dronă a fost doborâtă duminică dimineață, a treia în trei zile

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De Vladimir Ionescu

26 iulie, 2026

Președintele Nicușor Dan a anunțat că Forțele Aeriene Române au doborât a treia dronă în trei zile, de data aceasta deasupra apelor teritoriale ale României.

O nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineață, în zona Sulina–Chilia, a anunțat Nicușor Dan pe X. Este cea de a treia după cele care au fost doborâte în județul Buzău și Delta Dunării.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a precizat că aparatul de zbor fără pilot a fost detectat încă înainte de pătrunderea în spațiul aerian al României, în care a pătruns la ora 10.08 și a fost doborâtă cinci minute mai târziu, deasupra Mării Negre. 


„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia”, a anunțat președintele.

Nicușor Dan i-a felicitat pe piloții români și pe echipele de la sol „pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile”. Prin acțiunea lor, „contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români”.

Nicușor Dan mai scrie că, potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

„Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare. Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări.


Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri”, a transmis președintele pe X.

Cititi si: Încă o dronă a fost doborâtă sâmbătă dimineață în spațiul aerian românesc

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