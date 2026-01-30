Încă 33 de noi molecule introduse pe lista compensatelor și gratuitelor – actualizarea listei medicamentelor a accelerat – ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri deblocarea listei cu medicamente compensate parțial sau integral (gratuite) și introducerea a 33 de molecule noi, după un an 2025 în care alte 41 de terapii de ultimă generație au devenit accesibile pacienților români.

Ministrul Rogobete a declarat că actualizarea listelor nu mai este tratată ca o simplă birocrație, ci ca o urgență medicală. În doar șase luni, ministerul a reușit să recupereze întârzieri de ani de zile, timp în care pacienții români nu aveau acces la tratamente noi, introduse de mult timp în Occident

„Pentru pacienți, accesul la medicamente nu este o procedură administrativă. Este o urgență medicală. De aceea, am redus semnificativ numărul terapiilor care așteptau de ani de zile să intre la finanțare publică”, a punctat ministrul.

Noile medicamentele:

în oncologie se introduce, pentru prima dată în sistemul public, un medicament radiofarmaceutic pentru tratamentul cancerului de prostată

terapii moderne pentru: melanom, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, cancer de prostată, mielom multiplu, limfoame, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, tumori cu mutaţii genetice, tumori GIST şi alte forme de cancer pentru care medicina oferă astăzi soluţii ţintite

acces la tratament pentru boli grave şi rare: arterită cu celule gigante, hemoglobinurie paroxistică nocturnă, amiloidoză ereditară cu transtiretină, boala Fabry, miastenia gravis, epilepsii severe, boli autoimune şi inflamatorii cronice

Finanțarea necesară, asigurată prin reducerea risipei și stoparea concediilor medicale nelegale, spune ministrul

Ministrul a explicat că resursele financiare necesare pentru medicamente sunt rezultatul unei gestionări mai riguroase a bugetului Sănătății.

Sursele noi din care se finanțează introducerea noilor medicamente:

Reducerea risipei în spitale.

Stoparea fenomenului concediilor medicale acordate nelegal (măsură care a generat economii de milioane de lei lunar în 2025).

Utilizarea corectă a contribuțiilor.

