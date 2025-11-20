În zona euro, avansul anemic al PIB întâlnește o piață a muncii stagnantă și o creștere a numărului de falimente

Cele mai recente date publicate de Eurostat indică o creștere economică continuă în zona euro, dar fragilă. Conform datelor provizorii pentru al treilea trimestrui din 2025, PIB-ul ajustat sezonier din zona euro a crescut doar marginal față de trimestrul precedent, Uniunea Europeană în ansamblul ei înregistrând câștiguri la fel de modeste.

În țările din zona euro, PIB-ul a crescut cu 0,2% în al treilea trimestru față de trimestrul precedent, iar în UE27, PIB-ul a crescut cu 0,3% în aceeași perioadă. Aceste rezultate indică faptul că creșterea continuă, dar rămâne anemică.

Cifra confirmă faptul că economia europeană este încă în expansiune, dar subliniază și cât de persistentă este lentoarea creșterii în general. O creștere trimestrială de doar câteva zecimi de punct procentual nu semnalează o revenire robustă și este mai degrabă asemănătoare unui pas ezitant înainte.

Anul trecut, PIB-ul a crescut cu 1,3% în zona euro și cu 1,5% în întreaga UE.

Diferențe mari între statele membre

Suedia a înregistrat cea mai bună performanță trimestrială (+1,1%), urmată de Portugalia (+0,8%) și Cehia (+0,7%). Contracții au fost observate în Lituania (-0,2%), precum și în Irlanda și Finlanda (ambele -0,1%).

Deși imaginea de ansamblu este pozitivă, impulsul economic variază foarte mult între statele membre.

Rata șomajului ajustată sezonier în zona euro a rămas la 6,3% în septembrie, neschimbată atât față de august 2025, cât și față de aceeași lună a anului trecut.

Când sunt incluse și țările UE din afara zonei euro, rata șomajului este ușor mai mică, de 6,0%, constantă pe parcursul lunii, dar ușor în creștere față de 5,9% cu un an mai devreme.

În total, aproximativ 13,246 milioane de persoane erau șomere în UE, dintre care aproximativ 11 milioane în zona euro.

Șomajul în rândul tinerilor a fost în T3/2025 de 14,8% în UE și 14,4% în zona euro, ambele fiind în general stabile pe parcursul perioadei.

Șomajul în rândul femeilor a fost de 6,5%, neschimbat față de august, în timp ce rata pentru bărbați a crescut la 6,2%.

Deși piața muncii din zona euro rămâne relativ tensionată după standardele istorice, faptul că rata șomajului este constantă în zona euro și doar foarte puțin mai mică în UE27 sugerează că piața muncii nu se îmbunătățește semnificativ, deoarece creșterea rămâne slabă.

Șomajul în rândul tinerilor este, de asemenea, în mare parte constant, ceea ce înseamnă că lucrătorii mai tineri nu beneficiază în mod vizibil de o creștere a ofertelor. Decalajul de gen este, de asemenea, vizibil, ratele șomajului în rândul femeilor fiind puțin mai mari decât cele ale bărbaților în zona euro și nescăzând în continuare.

Înregistrările de noi afaceri cresc, dar și falimentele.

Cel mai recent comunicat al Eurostat include și date privind structura activității economice. În al treilea trimestru s-au înregistrat cu 4% mai multe companii în UE. Cele mai multe dintre acestea sunt în domeniul IT&C (+6%), urmate de construcții (+5,9%) și transporturi (+5,5%).

Dar falimentele au crescut și ele, cu 4,4% față de trimestrul precedent. Serviciile hoteliere și alimentație publică au înregistrat cea mai abruptă creștere a insolvențelor (+20,7%), urmate de transporturi (+18,7%) și servicii financiare (+14,1%).

În schimb, sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor a înregistrat o scădere de 4,8% a falimentelor, întreprinderile legate de construcții au înregistrat o scădere de 3,1%, iar insolvența industrială generală a scăzut cu 0,1%.

Combinația dintre mai multe întreprinderi noi și mai multe falimente indică o economie a UE care este încă foarte dinamică, dar aflată sub presiune. Creșterea înregistrărilor de firme, deosebit de puternice în domeniul informației și comunicațiilor, construcțiilor și transporturilor, sugerează că există un interes continuu pentru antreprenoriat și investiții, chiar și într-un mediu cu creștere scăzută.

În același timp, creșterea bruscă a insolvențelor în serviciile de cazare și alimentație publică, precum și în transporturi, ar putea indica faptul că sectoarele orientate către consumatori și cele axate pe logistică rămân expuse unor costuri ridicate și unor condiții de finanțare mai stricte.

***