În Strâmtoarea Ormuz au apărut petroliere-zombie, nave care în realitate au fost date la fier vechi de ani de zile

Petroliere care au fost date la fier vechi cu ani în urmă apar că ar fi traversat Strâmtoarea Ormuz în ultimele zile, un alt exemplu al modului în care războiul din Orientul Mijlociu afectează fluxurile globale ale transportului maritim și de energie. Aceste nave-zombie sunt de fapt nave care au furat identitatea altora care au fost casate.

De exemplu, petrolierul Nabiin, care se afla duminică în Golful Persic, a ajuns luni în Golful Oman, ceea ce înseamnă că a trecut prin Strâmtoarea Hormuz în drumul său.

Cu toate acestea, Nabiin este un petrolier trimis la fier vechi și dezmembrat undeva în Bangladesh în urmă cu cinci ani, relatează Bloomberg, menționând că nava respectivă este probabil un așa-numit petrolier zombie.

Nabiin nu este singurul petrolier potențial zombie care a tranzitat Strâmtoarea Ormuz în ultimele zile.

La sfârșitul săptămânii trecute, o altă navă care se prezenta drept transportator de GNL și care figurează ca fiind casat, a ieșit din Strâmtoarea Hormuz, a relatat vineri Bloomberg. Nava Jamal a fost primul exemplu de la începutul războiului din Orientul Mijlociu cunoscut ca potențială navă zombie care a furat identitatea unui petrolier care a fost dat la fier vechi. Jamal era numele unui petrolier trimis în octombrie 2025 în India pentru a fi dezmembrat.

Petrolierele zombie demonstrează până unde sunt dispuși să meargă armatorii de nave ca să traverseze Strâmtoarea Ormuz, care asigura 20% din fluxurile zilnice globale de petrol și GNL înainte de război.

„Iranul a impus o navigație maritimă selectivă bazată pe permise de trecere, folosind în același timp terminalul de la Kooh Mobarak și conducta Goreh-Jask ca o poartă strategică de export”, a declarat vineri firma de consultanță maritimă Windward.

Tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz s-a redus cu 95% după 28 februarie, dar navigația este în prezent „din ce în ce mai selectivă și controlată, nevele fiind redirecționate prin apele teritoriale iraniene”, a mai spus firma de consultanță.

Cititi si: Washingtonul pregătește negocieri cu Teheranul, în timp ce Donald Trump dă un ultimatum de 48 de ore Iranului: Deschideți Strâmtoarea Ormuz sau lovim centralele electrice

