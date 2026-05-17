În plină criză energetică Marea Britanie interzice explorările pentru descoperirea de noi zăcăminte de petrol și gaze în Marea Nordului

Guvernul laburist al Marii Britanii interzice acordarea de noi licențe de explorare pentru petrol și gaze naturale în Marea Nordului, ca parte a strategiei de energie curată privind independența energetică.

Criticii susțin că măsura va duce la creșterea dependenței regatului unit de importurile de hidrocarburi, falimentând în același timp industria petrolieră și a gazelor din Scoția.

Creșterea prețurilor și blocajele din aprovizionarea cauzate de războiul din Iran au crescut presiunea asupra Partidului Laburist pentru a relaxa interdicțiile privind combustibilii fosili.

În ciuda criticilor, aleșii laburiști vor interzice acordarea de noi licențe pentru noi explorări de gaze și petrol în Marea Nordului, a spus Regele la deschiderea lucrărilor parlamentului, dovadă că miniștrii de stânga refuză să cedeze în fața criticilor conservatorilor care acuză guvernul actual că privează UK de miliarde de lire sterline din venituri operaționale fără ca să salveze planeta.

Discursul citit de Rege, care este scris de partidul laburist aflat la putere, promite interzicerea explorărilor de noi zăcăminte de gaze și petrol pentru a câștiga controlul privind „securitatea noastră energetică”. Î

În manifestul său electoral din 2024, Partidul Laburist a făcut din interzicerea tuturor noilor licențe de explorare și foraj în Marea Nordului un subiect cheie al promisiunii sale de a transforma Marea Britanie într-o „superputere a energiei curate” până în 2030.

Ca parte a unui proiect de lege privind independența energetică anunțat în Discursul Regelui, guvernul va integra în lege angajamentul său preelectoral de a nu explora noi câmpuri de petrol și gaze, în încercarea de a „prelua

Însă, de la intrarea la guvernare, partidul a fost supus unei presiuni tot mai mari pentru a-și retrage promisiunea, criticii susținând că strangulează una dintre cele mai vibrante industrii ale Scoției și nu reușește să îmbunătățească amprenta ecologică a Regatului Unit.

Reacții negative împotriva politicii „amăgitoare” privind Marea Nordului

Petrolul și gazele reprezintă încă trei sferturi din mixul energetic al Regatului Unit. Iar majoritatea acestor combustibili fosili sunt acum transportați din străinătate, ceea ce înseamnă că alte economii beneficiază de crearea de locuri de muncă și de încasările fiscale derivate din procesele lucrative de foraj și rafinare.

Apelurile adresate miniștrilor de a regândi interdicția au devenit mai puternice de când izbucnirea războiului din Iran a dus la aproape dublarea prețului țițeiului într-o lună.

Săptămâna trecută, Norvegia, care extrage petrol în aceeași zonă a Mării Nordului ca și Marea Britanie, a aprobat planuri de redeschidere a trei câmpuri de gaze închise timp de decenii pentru a ajuta la satisfacerea cererii globale de combustibili fosili cauzate de închiderea rutei de navigație din Strâmtoarea Hormuz.

Doi dintre principalii oponenți politici ai Partidului Laburist – Reform UK și Conservatorii – au promis amândoi să anuleze interdicția, o mișcare pe care o spun că ar contribui la creșterea încasărilor fiscale ale Marii Britanii și la protejarea acesteia de orice șocuri acute de ofertă.

Interdicția, despre care guvernul susține că va ajuta Marea Britanie să iasă din „roller coaster-ul piețelor de combustibili fosili”, a atras și critici din partea ambasadorului SUA în Marea Britanie, care a folosit mai multe interviuri pentru a îndemna Marea Britanie să își valorifice mai multe rezervele.

Secretarul din umbră pentru energie, Claire Coutinho, l-a acuzat pe omologul ei, Ed Miliband, că este „complet amăgit” pentru că a încercat să includă interdicția în lege.

„Nu ne face mai independenți. Ne face mai dependenți de importurile străine”, a spus ea.

