În plină criză energetică, Grupul 5 de la Termocentrala Turceni a fost oprit din cauza unei avarii – Altul este oprit din lipsă de cărbune

Două grupuri din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) sunt nefuncționale, marți, unul în vederea refacerii stocurilor de cărbune, iar celălalt din cauza unei avarii, au precizat, pentru Agerpres, reprezentanții companiei.

Potrivit sursei citate, este vorba de grupul numărul 4 de la Rovinari și grupul numărul 5 de la Turceni.

„Grupul energetic nr. 4 de la SE Rovinari a fost oprit temporar, în vederea refacerii stocurilor de cărbune. Se estimează repunerea acestuia în funcțiune în cursul zilei de mâine (miercuri n.r.), astfel încât la SE Rovinari se va funcționa doar cu două grupuri energetice. La SE Turceni, grupul energetic nr. 5 a fost retras astăzi (marți n.r.) din exploatare, ca urmare a unei avarii la cazan, în zona pâlniei reci a vaporizatorului. Echipele tehnice intervin pentru remedierea defecțiunii, estimându-se punerea în paralel cu Sistemul Energetic Național (SEN) până la data de 1 noiembrie”, au transmis reprezentanții CEO.





La începutul acestei luni, grupul 5 de la Turceni, singurul care mai funcționează la această termocentrală, a fost oprit timp de câteva zile din cauza unei avarii care a survenit în urma spargerii unui cazan în vaporizator. Incidentul a avut loc pe 5 octombrie, iar grupul a fost repornit pe 9 octombrie.

Potrivit informațiilor publicate de Mediafax pe 7 octombrie, grupul 5 se mai oprise accidental de 13 ori. Reprezentanții termocentralei au explicat că uzura instalațiilor și eroziunea provocată în timp de cărbune pot duce la fisurarea cazanului. Grupul urma, de asemenea, să intre într-o perioadă de reparații programate.

Termocentrala Turceni face parte din Complexul Energetic Oltenia, companie care produce energie electrică folosind în principal lignit. În cadrul centralei, grupurile energetice au fost retrase treptat din exploatare, iar grupul 5 a rămas singurul funcțional.

La Termocentrala Rovinari, parte a aceleiași companii, au funcționat în această perioadă grupurile 4 și 6, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții CEO la începutul lunii octombrie.

În august 2026, Guvernul a aprobat menținerea temporară în disponibilitate a grupului 5 de la Turceni până la sfârșitul primului trimestru din 2028. Decizia a fost luată în contextul angajamentelor privind restructurarea sectorului energetic și al necesității de a menține capacități de producție disponibile pentru Sistemul Energetic Național.

***