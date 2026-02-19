Premierul anunță continuarea reformării pensiilor speciale – în martie, urmează modificarea reglementărilor pentru polițiști, militari și servicii; ministrul Apărării spune că nu le scad pensiile

Pensiile speciale pentru angajații din Ministerul de Interne, Apărare și siguranță națională vor fi și ele reglementate în luna martie, după ce Curtea Constituțională a stabilit că Legea pensiilor magistraților nu încalcă legea fundamentală și poate fi implementată, a declarat premierul Ilie Bolojan într-un interviu acordat miercuri seara Digi24.

Pe de altă parte, ministrul Apărării, Radu Miruţă, a dat asigurări, că pensiile militarilor, soldele şi indemnizaţiile acestora nu scad, așa cum s-a întâmplat în cazul magistraților.

De asemenea, premierul a anunțat că proiectul privind eliminarea cumulului pensie-salariu, în sistemul public, este pregătit și ca fi adoptat curând de Guvern.

Cei din sistemul de stat care își vor continua activitatea vor putea beneficia doar de 15% din valoarea pensiei, a spus premierul Bolojan.

„Dacă e valabil actualul sistem pentru magistrați, s-ar prezuma că e valabil și pentru celelalte categorii. Când se constată într-o instituție există mai mulți oameni decât e necesar, e mult mai corect ca un om care are un venit stabil să nu mai beneficieze de un venit suplimentar”, a explicat prim-ministrul.

Modificările vizează vârsta de pensionare, dar cu excepții

“Consider că în toate sistemele în care se permite pensionarea la 50, 51, 52, când un om e în deplinătatea facultăților fizice și mentale, acolo unde pensia e cât salariul trebuie corectate lucrurile nu doar din punct de vedere al inechităților, ci și al sustenabilității sistemului de pensii și pentru o economie sănătoasă”, a explicat premierul.

Dacă nu creștem pentru aceste categorii vârsta de pensionare, în următorii ani nu vom mai avea cu cine să-i înlocuim când ies la pensie, a mai spus Ilie Bolojan, precizând că este vorba de angajații MAI, din zona de apărare, zona de ordine publică și siguranță națională.

Ilie Bolojan a precizat că există în aceste zone “situații în care solicitările fizice țin de niște condiții dificile de muncă – parașutiști, jandarmi din linia întâi, care trebuie să beneficieze de o pensionare mai rapidă și există situații când se poate lucra până la 65 de ani, dacă lucrezi în zona de birouri de exemplu”.

Pensiile militarilor nu scad – ministrul Apărării

Pe de altă parte, ministrul Apărării, Radu Miruţă, a dat asigurări, tot miercuri seară, că pensiile militarilor, soldele şi indemnizaţiile acestora nu scad.

În momentul de față, pensia medie în MApN este de 5.008 lei, conform acestuia.

”Mă întreabă multă lume dacă, după decizia CCR de astăzi, se taie pensiile şi la militari. Răspunsul este unul foarte scurt: nu, la militari nu se taie pensiile, pentru că militarii nu sunt în situaţia în care tuturor li se reduce vârsta de pensionare cu 13 ani. Militarii nu sunt în situaţia cu pensii de zeci de mii de euro pe lună, militarii nu sunt în situaţia cu dosare întârziate sau cu infractori cărora li s-au prescris pedepsele. Pensia medie în Ministerul Apărării este de 5.008 lei şi vârsta la care s-au pensionat oamenii anul trecut este cu cinci ani mai mare decât vârsta minimă la care ar fi avut dreptul să se pensioneze şi nu au ales să se pensioneze. Nu scad soldele, nu scad salariile, nu scad indemnizaţiile, nu scade numărul de militari, da, scad cheltuielile din interiorul MApN, care astăzi se duc nu prin cel mai transparent mod posibil şi nu prin cel mai ortodox mod cu privire la valoarea pentru care sunt cheltuiţi parte din aceşti bani, dar nu afectând nucleul Armatei Române, adică resursa umană”, a explicat pe Facebook ministrul Apărării.

Reamintim că CCR a respins miercuri sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor şi a stabilit că actul normativ este constituţional.

După decizia CCR, premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma pensiilor magistraţilor este un prim pas pentru corectarea inechităţilor care au afectat încrederea oamenilor în stat.

„Am luptat pentru principiul că privilegiile nejustificate nu îşi au locul într-un sistem public. Nu ne mai putem permite să pensionăm oameni în deplinătatea forţelor fizice şi intelectuale la 50, 51 sau 52 de ani. În luna martie vom veni cu un proiect de lege care va continua corecţiile. Într-un stat democratic respectul faţă de magistraţi este o piatră de temelie. Nu am nicio îndoială că în urma acestei reforme acest respect nu doar că nu va fi ştirbit, ci, dimpotrivă, va fi consolidat”, a spus Ilie Bolojan.

